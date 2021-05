Stade Rennais. François Pinault : "Je pense qu'on sera européens"

Sa parole est rare. Invité ce mardi matin de la matinale de France Inter, François Pinault était surtout venu parler de l'inauguration de son nouveau musée parisien, la Bourse de Commerce. Interrogé par Nicolas Demorand, il a également évoqué la saison du Stade Rennais, dans un entretien enregistré avant la défaite de Rennes à Monaco dimanche dernier..

"Le Stade Rennais est 7e de Ligue 1, pas terrible, non ?" a lancé le journaliste. La réponse de François Pinault : "On aurait pu mieux faire, mais on a eu des accidents de parcours, un jeune entraîneur qui a eu des difficultés, qui s'est découragé à un moment et il y a eu un changement d'entraîneur en cours de saison. Pas terrible, mais on est quand même septième, on peut finir cinquième, ne vous en déplaise ! Je parlais d'optimisme tout à l'heure, je pense qu'on va finir cinquième ou sixième et qu'on sera européens l'année prochaine. Il nous reste deux matchs mais il faut les gagner."

"Et là vous êtes en train de vous mettre en colère !" s'est amusé Nicolas Demorand face à la réaction épidermique du propriétaire du Stade Rennais. "Non, répond François Pinault. Je ne me mets pas en colère, parce que l'équipe en place a fait un gros boulot, il y a un nouvel entraîneur qui s'appelle Bruno Genesio qui fait un travail extraordinaire. Il vient d'arriver, il faut lui laisser un peu de temps."

A une journée de la fin du championnat, le Stade Rennais peut espérer obtenir la sixième place de Ligue 1 aux dépens de Lens, et ainsi se qualifier pour la toute nouvelle Europa Conference League.