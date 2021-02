Stade Rennais : Georginio Rutter transféré à Hoffenheim

Dix-huit ans, cinq entrées en jeu chez les pros et, déjà, Georginio Rutter a choisi d'aller voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Le jeune attaquant formé au club avait récemment choisi de ne pas prolonger son contrat, qui se terminait en juin prochain. Le Stade Rennais vient d'annoncer son départ dans un communiqué d'une ligne. Les relations entre le joueur et ses dirigeants étaient fraîches après son refus d'étendre son bail à Rennes.

Georginio Rutter rejoint le club allemand d'Hoffenheim pour un montant qui n'a pas encore fuité.