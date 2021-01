Stade Rennais - Georginio Rutter, un cas d'école, avec qui "le dialogue n'est pas rompu" assure Julien Stéphan

Selon les informations du site Goal.com et de son journaliste Benjamin Quarez, le jeune attaquant du Stade Rennais Georginio Rutter aurait décidé de ne pas prolonger son contrat en Bretagne. Le Vannetais, âgé de 18 ans, serait alors libre de signer où il le souhaite à partir du 30 juin prochain. En conférence de presse, son entraîneur Julien Stéphan a tenu à apporter une certaine nuance : "La situation n'est pas simple, mais le dialogue n'est pas rompu. Je souhaite ardemment qu'il continue avec nous. On a donné et on continuera à donner de la place aux jeunes et à la formation à Rennes. Ici, on dit ce que l'on fait et on fait ce que l'on dit avec eux, on leur donne la possibilité de s'exprimer. Ces jeunes jouent en championnat, en compétitions européennes. Le haut niveau c'est dur, ça demande de la résilience et de la persévérance."

Des premiers contrats professionnels trop courts pour Julien Stéphan

Un message envoyé à son joueur, mais aussi au législateur. Car Georginio Rutter représente un cas d'école pour la formation française : à ses 16 ans, il signe son premier contrat professionnel à Rennes, qui veut sécuriser son jeune joueur, courtisé à l'étranger. Un contrat de trois ans, le maximum autorisé par la loi à son âge. Deux ans et demi plus tard, Georginio Rutter commence à intégrer la rotation chez les Rouge et Noir. Une exposition suffisante pour attirer les regards des clubs étrangers, qui ont déjà contacté son entourage. Ces contrats de trois ans sont problématique pour Julien Stéphan : "Si on avait la possibilité de faire signer un premier contrat pro de cinq ans, ce serait mieux pour tout le monde je pense. Pour l'évolution du jeune joueur, pour sa progression, et pour sa tranquillité également. Pour les clubs, c'est une protection et ça leur permet d'avoir un retour sur investissement sur leur centre de formation." Les clubs français peuvent en effet avoir parfois l'impression de ne pas tirer les fruits de leur travail de formation : "Certains clubs peuvent le ressentir encore plus que nous, je pense à Paris notamment. Mais on a eu nous aussi certaines situations qui n'étaient pas très favorables."

Par le passé, des départs précoces pour de nombreux échecs

Ces dernières années, plusieurs jeunes joueurs considérés comme prometteurs ont fait le choix de quitter Rennes sans s'être imposés en équipe première. A la fin des années 2000, Damien Le Tallec rejoint gratuitement le Borussia Dortmund, sans signer pro en Bretagne. Un échec, et un passage par les championnats d'Ukraine, de Russie et de Serbie plus tard, Le Tallec reviendra en Ligue 1 à 28 ans sous les couleurs de Montpellier. Plus récemment, en 2018, Wilson Isidor et Sofiane Diop décidaient tous d'eux de s'engager à Monaco sans jamais être apparu dans l'équipe première à Rennes. Deux ans et demi plus tard, le second semble s'imposer dans le XI de Niko Kovac en Ligue 1, tandis que le premier enchaîne les prêts en National 1. En janvier 2020, Alexis Trouillet rejoignait lui Nice, où il n'a joué depuis que 60 minutes en L1. Même trajet pour Lucas Da Cunha lors du dernier mercato d'été, avant qu'il ne soit prêté dans la foulée à Lausanne. S'il est trop tôt pour parler d'échec, force est de constater que l'ailier, grand artisan du titre de Champion de France U19 de Rennes en 2019, ne s'est pas imposé en Suisse.

A contrario, les anciens du centre de formation à avoir réalisé des carrières au niveau continental voir international s'étaient tous imposés au préalable au Stade Rennais. C'est le cas de Sylvain Wiltord, Yoann Gourcuff, Abdoulaye Doucouré ou encore Ousmane Dembélé. Mikaël Silvestre et Ousmane Dabo, qui avaient rejoint l'Inter Milan en 1998 sans signer pro à Rennes étaient eux dans un autre cas : pas professionnels dans les faits, ils comptabilisaient déjà une cinquantaine de matchs chacun avec l'équipe première rennaise. Rappelons toutefois que chaque cas est unique, et qu'on ne peut anticiper un échec ou une réussite avant qu'une carrière ne se fasse.