Stade Rennais : grands débuts pour la section féminine avec une journée de détection ce mercredi

S'il n'est pas encore officiellement nommé par le Stade Rennais, parce que toujours sous contrat à Lyon, Michel Sorin était bien présent ce mercredi à la Piverdière pour observer les futures joueuses de la toute nouvelle section féminine du Stade Rennais. En retard sur la majorité des autres clubs professionnels français sur le développement du foot féminin, le SRFC organisait ce mercredi une journée de détection pour des jeunes filles âgées de 5 à sept ans.

Si des éducateurs du club ont piloté la séance, Michel Sorin sera entouré l'an prochain par deux éducatrices pour cette section féminine. Sur le terrain, les premiers pas des joueuses ballon au pied sont enthousiastes, sous l’œil rempli de fierté de leurs parents. Sur la touche, Frédéric encourage sa fille Lola : "Il faut bien les encourager un peu ! C'est une première pour toutes les filles, il faut leur donner du courage et puis les rassurer surtout." Lola, 5 ans, s'imagine déjà avec un maillot rouge et noir sur le dos l'an prochain.

Accoudée à la balustrade, Angélique admet avoir un peu poussé sa fille à se présenter à cette détection : "Ce n'était pas vraiment une demande de sa part. Je lui ai expliqué qu'il y avait la détection aujourd'hui, je lui ai proposé de venir, et elle m'a demandé s'il n'y avait que des petites fillles ou s'il y avait aussi des petits garçons. je lui ai dit qu'il n'y avait que des filles et elle m'a dit qu'elle se ferait plein de copines, et que c'était super ! Surtout qu'à l'école elle m'a expliqué que dans la cour de récré le foot c'était que les garçons, donc ça l'a rendue plutôt partante de savoir que c'était 100% féminin."

Une raison qui a guidé plusieurs parents. Pour la plupart, ils viennent pour deux raisons combinées : l'envie de leur fille de s'inscrire au foot, et leur passion personnelle sur le Stade Rennais. D'ailleurs sur la pelouse, on voit plusieurs maillots du club floqués au nom de l'enfant ou encore d'Eduardo Camavinga. Pas encore de maillot d'Eugénie Le Sommer, mais la future star du foot féminin en Bretagne a peut-être posé, ce mercredi, pour la première fois ses crampons sur une pelouse du Stade Rennais.