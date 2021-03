Stade Rennais : Hamari Traoré précise ses propos sur une absence de qualification européenne en fin de saison

Ce vendredi, en conférence de presse d'avant-match, un propos d'Hamari Traoré a déclenché une petite polémique parmi les supporters rennais présents sur les réseaux sociaux. A la question d'un journaliste lui demandant si ce serait "catastrophique" pour Rennes de ne pas être européen cette saison, le vice-capitaine a répondu "Non, ce serait logique d'être européen, mais pas catastrophique si on ne l'est pas."

Reprise sur les réseaux sociaux, cette phrase a fait bondir certains amoureux des Rouge et Noir. Elle a pu donner l'impression d'un manque d'ambition de la part d'un des cadres de l'équipe, alors que Rennes connaît l'une des pires séries de défaites de son histoire et que le club nourrissait des objectifs ambitieux en début de saison.

En début de soirée, le latéral malien a tenu à préciser son propos :

"Ne pas être européen en fin de saison serait bien sûr une grosse déception, mais ne signifie pas pour autant que le Stade Rennais serait en situation catastrophique" écrit Hamari Traoré sur son compte Twitter. "La saison n'est pas encore finie. Mes coéquipiers et moi allons tout donner pour atteindre cet objectif" poursuit-il quelques lignes plus loin. Chiche ?