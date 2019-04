Stade Rennais : ils ont leurs places pour la finale de la Coupe de France

Rennes, France

« Le précieux sésame ! ». De nombreux abonnés du SRFC ont enfin leurs places pour le match tant attendu : la finale de la Coupe de France contre le PSG, le 27 avril. Les premiers billets étaient en vente dès 10h ce jeudi, sur le site du club. Chaque abonné peut prendre deux tickets.

Le Roazhon Celtic Kop (RCK), fervent groupe de supporters des Rouge et Noir, avait donné rendez-vous à ses membres pour une distribution de places en début d’après-midi, devant le Roazhon Park.

Pas mal de monde devant le local du Roazhon Celtic Kop qui met en vente des billets pour la finale de Coupe de France contre le PSG@RCK1991@staderennais#CoupedeFrancepic.twitter.com/4eEGtJO52e — FB Armorique (@bleuarmorique) April 11, 2019

« Je suis très content de les avoir, je suis soulagé. Maintenant, il n’y a plus qu’à mettre l’ambiance au stade », se réjouit Damien, qui sort du local du RCK en montrant son billet. Pierrick, abonné depuis quatre ans, ira à Paris avec un ami : « Ça fait plaisir d'avoir sa place, c’est rassurant. On va encore vivre de belles émotions ! ».

Damien, supporter du SRFC, ravi d'avoir acheté ses deux places. © Radio France - Valentin Jamin

Certains supporters feront le déplacement avec le RCK, en bus, comme Corentin et Melvin. « C’est ma quatrième finale. J’ai fait les finales de Coupe de France 2009 et 2014, et la finale de la Coupe de la Ligue en 2013. Toutes perdues… On va essayer de gagner cette fois. »

Si ce n'est pas fait, il ne reste plus qu'à s'occuper du transport, par exemple avec les trains et les bus mis à disposition par le club.