Report d'OM-Rennes. Nicolas Holveck : "en forçant la tenue du match, j'aurais mis en danger mes joueurs"

Deux jours après les incidents au centre d'entraînement de la Commanderie et le report du match entre Rennes et Marseille, le president du club breton a pris la parole ce lundi 1er février. Il assume pleinement d'avoir accepté le report du match.

Le Stade Rennais n'a pas joué son match contre Marseille ce samedi 30 janvier. En cause, des violences commises par les supporters de l'OM au centre d'entraînement phocéen. La LFP a choisi de reporter le match, une décision acceptée par le Stade Rennais, provoquant l'incompréhension de ses supporters. Ce lundi, le président du Stade Rennais Nicolas Holveck a expliqué sa décision.

"Très vite, j'ai su qu'il y avait des comportements extrêmement graves, j'avais tous les éléments. Vers 17h j'ai la Ligue qui m'appelle, qui constate de graves troubles à l'ordre public. On est très inquiets sur la tenue du match le soir même, puis on m'appelle 30mn plus tard, et la décision est prise de reporter."

Mais le Stade Rennais n'aurait-il pas pu refuser ce report ? "On a étudié la question sur le plan légal et on avait aucune chance d'obtenir quoi que ce soit, donc était-il intelligent de mettre en danger mes joueurs ? La plus grosse crainte était le transport des joueurs de l'OM au stade. J'aurai porté la responsabilité d'un incident si on avait forcé pour jouer. On a pris acte du report, c'est une décision de bon sens, une décision de rationalité. Quelle aurait été l'image du Stade Rennais ? Quelle image donne-t-on si on choisit de faire le coup de poing, de rajouter du chaos au chaos ? Il n'était pas question d'en rajouter. Et je crois qu'en prenant cette décision, on a donné tort aux supporters de Marseille."

Est-ce que Rennes est pénalisé ?

Et le président du Stade Rennais est très remonté contre ceux qu'il estime ne ne pas être des supporters. "On est le seul pays du big 5 à vivre ce genre d'événements. En France aujourd'hui, les supporters se battent avec leurs joueurs. Il est temps de sanctionner ces gens. Si on veut que les familles viennent au stade, il faut que ça cesse. On a la chance de pouvoir discuter sereinement avec nos supporters. J'assume et je revendique la décision que j'ai prise."

Toujours est-il que Rennes, victime collatérale de ces événements, pourrait se retrouver pénalisé avec ce report. Nicolas Holveck en est conscient : "Le club ne peut rien faire seul. On est pénalisés, oui. On voulait jouer le match, mais ce n'est pas la question. Dois-je redonner le contexte ? Forcément dans une saison il y a des moments difficiles : est-ce que les supporters doivent à chaque fois casser la gueule aux supporters ? Les supporters devraient être fiers de la décision du Stade Rennais, on a montré que le foot français pouvait être unis."