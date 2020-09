Stade Rennais : James Léa-Siliki offre trois maillots à des supporters créatifs sur Twitter

James Léa-Siliki est sans doute l'un des footballeurs français les plus sympas à suivre sur les réseaux sociaux. En témoignent sa disponibilité pour répondre à ses fans, son journal de bord pour permettre à tous de suivre son retour de blessure sur Instagram ou plus récemment ce concours organisé sur Twitter pour faire gagner son maillot.

Un concours qui a forcément été très suivi par la large communauté rennaise sur le réseau social. Au total : plus de 70 créations réalisées par les fans des Rouge et Noir. Ce jeudi, James Léa-Siliki a finalement décidé de récompenser d'entre elles, la plus partagée sur les réseaux et deux "choix du jury" :

James Léa-Siliki a tenu à récompenser ce montage d'un twittos rennais qui avait promis de demander sa copine en mariage si Rennes se qualifiait en Ligue des Champions. Le joueur les avait gentiment chambré sur le réseau social après la qualification acquise par le club.

Toujours indisponible, James Léa-Siliki devrait retrouver les terrains d'ici deux semaines environ.