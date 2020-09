Stade Rennais. Julien Stéphan réagit au départ d'Edouard Mendy : "Les adieux ont été forts"

Ce jeudi, le Stade Rennais et Chelsea ont officialisé le départ en Angleterre du gardien sénégalais. Lors de son unique saison en Rouge et Noir, Edouard Mendy aura marqué son staff, ses partenaires et les supporters par ses performances sportives, mais aussi par sa personnalité attachante.

Il n'y a qu'à lire les messages des supporters sur les réseaux sociaux pour se rendre compte de l'importance qu'avait pris Edouard Mendy en un an à Rennes. Tous ceux qui l'ont fréquenté de près ou de loin sont unanimes : le Stade Rennais perd un grand gardien, mais aussi "un grand homme" comme l'a qualifié Julien Stéphan ce jeudi en conférence de presse.

Le coach rennais, qui avait fait de Mendy un de ses vice-capitaine cette saison a fait part de son émotion : "Les adieux ont été forts. Il s'est entretenu avec le vestiaire, nous on s'est entretenus dans mon bureau. C'est un moment fort qu'on a partagé ensemble, on avait besoin de se dire les choses tous les deux. Malgré la déception que je peux avoir de perdre un grand gardien et de perdre un grand homme dans le vestiaire, je suis aussi très heureux pour lui qu'il puisse avoir cette opportunité. Il a eu un parcours particulier dans sa carrière. Il s'est toujours appuyé sur des valeurs très fortes : de respect, de travail, de droiture, parce qu'il est toujours resté très droit Edouard. Il est récompensé de tous les efforts qu'il a fait pendant sa carrière. Il a l'opportunité de partir dans un grand club, pour lui c'est forcément une progression, une étape supérieure, donc on lui souhaite le meilleur et la plus grande réussite dans ce projet."

Son coéquipier Benjamin Bourigeaud a également salué son ancien coéquipier : "On est très heureux pour lui, il a pas forcément eu une carrière facile. Il a montré toutes ses qualités avec nous, je lui souhaite de les montrer au plus haut niveau à Chelsea. Malgré que ce soit un grand homme, costaud, dans le vestiaire il a failli pleurer le jour de son départ. On est très contents pour lui on espère qu'il fera la meilleure carrière possible !"

Edouard Mendy pourrait très vite croiser à nouveau ses coéquipiers, puisque Rennes et Chelsea sont qualifiés en Ligue des Champions. Le tirage au sort des groupes aura lieu le 1er octobre.