Le Stade Rennais affronte Krasnodar pour son premier match de Ligue des Champions ce soir à 21h au Roazhon park. Les Rennais se méfient de l'équipe russe, mais veulent aborder la compétition "de manière décomplexée", tout en jouant "un football le plus offensif possible".

Stade Rennais - Krasnodar : pour Julien Stéphan, il faudra "jouer le football le plus offensif possible"

Ce n'est pas encore l'Everest qui se dresse face à Rennes ce mardi soir pour la première du club en Ligue des Champions. Mais les russes de Krasnodar auront des arguments : leur expérience de l'Europa League, qu'ils ont disputé six fois consécutivement avant d'accéder à la Champions League cette saison, et la confiance d'un début de saison prometteur. Si Julien Stéphan et ses joueurs savent à quoi s'attendre, ils ne renieront pas leurs principes au moment de fouler la pelouse ce soir.

"L'objectif c'est d'aborder la rencontre de manière très décomplexée" assure Julien Stéphan. "Les joueurs ont mérité par leur parcours et les points pris en championnat l'an dernier d'en être là aujourd'hui" poursuit-il. Une manière de rassurer son groupe, pauvre en expérience à ce niveau : 65 matchs de Ligue des Champions en cumulé dans l'effectif rennais, dont 34 pour le seul Nzonzi.

Mais Rennes veut aller de l'avant. Le coach rennais l'assure, les joueurs devront "avoir la volonté de faire ce qu'ils font depuis le début de saison et depuis de nombreux mois. C'est à dire s'engager en permanence, jouer un foot le plus offensif possible. Il ne faut pas occulter que Krasnodar est une très bonne équipe. Elle a beaucoup d'expérience en Europa League avec de nombreux internationaux. Ce sera vraiment un adversaire compliqué."

En barrages, Krasnodar s'était défait du PAOK Salonique (4-2 sur l'ensemble des deux matchs) avec un Rémy Cabella en feu, mais indisponible ce soir (Covid-19), comme son partenaire Markov (Covid-19) et son coach Moussaïev (angine). Après 11 journées, "les Taureaux", le surnom du club, sont 7e de la première division russe, à quatre points du podium. Les Russes sont également privés de leur attaquant brésilien Wanderson, blessé.