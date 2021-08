Stade Rennais : l'attaquant de 16 ans Mathys Tel passe professionnel

Mathys Tel est devenu dimanche dernier le plus jeune joueur à évoluer avec l'équipe première du Stade Rennais, à 16 ans 3 mois et 18 jours. Ce mercredi, le jeune attaquant passé par Montrouge en région parisienne vient de signer son premier contrat professionnel jusqu'en 2024.

Après avoir effacé Eduardo Camavinga des tablettes, en devenant dimanche à Brest le plus jeune joueur de l'histoire du Stade Rennais à disputer un match avec l'équipe première, à 16 ans 3 mois et 18 jours, Mathys Tel vient de signer ce mercredi son premier contrat professionnel avec Rennes jusqu'en 2024. Une belle récompense pour ce jeune joueur très prometteur.

Formé en région parisienne, le polyvalent attaquant (qui peut également jouer sur les côtés et dans l'axe au milieu de terrain) a rejoint le centre de formation du Stade Rennais l'été dernier. Sur le site du club, Florian Maurice se réjouit de cette signature : "C’est un joueur qui est arrivé au Stade Rennais F.C. depuis peu de temps mais sur lequel le club fonde beaucoup d’espoirs, à l’Académie et avec l’équipe professionnelle. Il a intégré l’effectif à un très jeune âge. Il a montré l’étendue de ses qualités très rapidement sur les matchs amicaux et pendant les entraînements où il est très performant. C’est une grande satisfaction de pouvoir le signer. C’est le début d’une carrière. On va essayer de tout faire pour que toutes les conditions soient réunies afin que son développement soit bon. C’est une belle signature pour le Stade Rennais F.C. Ça démontre une nouvelle fois la qualité du centre de formation."

Mathys Tel devient le deuxième plus jeune joueur rennais à passer professionnel après Eduardo Camavinga et devant Lesley Ugochukwu.