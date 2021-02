Stade Rennais : l'enthousiasme, le jeu, quelle sera la clef du match à Lens ?

Cinquième de Ligue 1, le Stade Rennais se déplace à Lens ce samedi soir (21h). Un adversaire qui n'est qu'à deux points des Rouge et Noir, et qui est la belle surprise de cette saison en Ligue 1. Julien Stéphan attend de ses joueurs le même "enthousiasme" que les Lensois pour faire un résultat.

Depuis plusieurs semaines, malgré la cinquième place du Stade Rennais, les critiques se font de plus en plus régulières sur le jeu de l'équipe de Julien Stéphan : stéréotypé, ennuyant, inoffensif... Rennes a le ballon, mais Rennes ne se procure pas assez de grosses occasions. Ces critiques agacent-elles Julien Stéphan ? "Non, il y a peu de choses qui m'agacent, assure le coach rennais. C'est vrai qu'on a un jeu de possession qui ne nous amène pas à suffisamment d'occasions de but, je suis le premier à le reconnaître. La critique, quand elle est constructive et argumentée, elle ne m'agace pas du tout, et là c'est factuel, je n'ai aucune difficulté à le reconnaître."

Pour le technicien breton, la clef "c'est d'inciter à pousser, à aller vers l'avant. On aussi certains profils de joueurs dans l'effectif... On est quand même cinquièmes du championnat, on a la deuxième meilleure possession de Ligue 1. j'entends qu'on peut toujours faire mieux, et on cherche à s'améliorer, mais on n'est pas non plus les plus mauvais."

La qualité des occasions de Rennes pose question

Globalement, c'est la qualité des occasions que Rennes se procure qui pose problème aujourd'hui. Une qualité que l'on peut mesurer de la sorte : en rapportant les xG (le nombre de buts théoriques qu'une équipe doit marquer au cours d'un match selon les occasions qu'elle se crée) par le nombre de tirs de cette même équipe. Après la 21e journée, Rennes était 16e en Ligue 1 sur cette qualité moyenne d'occasion.

Julien Stéphan rappelle tout de même que Rennes "a complètement reconstruit son animation offensive cet été, avec les arrivées de Guirassy, Terrier et Doku. Jérémy Doku est arrivé tard, Serhou Guirassy s'est blessé, Martin Terrier a eu le covid... On a pas été très heureux par les différents événements. Et on sait que l'animation offensive, c'est ce qui met le plus de temps à se construire." L'équipe a complètement changé son modèle de jeu également : l'an dernier, Rennes avait 49,8% de possession moyenne en Ligue 1. Aujourd'hui, l'équipe est à 60,6% de possession de moyenne. Un changement de philosophie qu'il faut digérer.

Comment répondre à l'enthousiasme des Lensois ?

Après avoir analysé à froid le match contre Lorient, Julien Stéphan fait un constat : "J'ai observé un déficit général d'enthousiasme. Et face à Lens l'enthousiasme sera une donnée importante du match, parce qu'on joue contre un promu, heureux d'être en Ligue 1 et qui le montre, avec des joueurs pétillants qui s'engagent à chaque match, qui ne calculent pas. Les promus sont souvent comme ça, ils sont sur une bonne dynamique, c'est une équipe révélation cette saison, et cet enthousiasme il faudra être capable de le contrecarrer demain."

Mais comment travailler l'enthousiasme, une notion qui tient plus de l'aspect psychologique que technique ? "On va pointer ça du doigt, répond Julien Stéphan. On va activer quelques leviers pour que cet enthousiasme soit présent samedi soir et qu'on puisse lutter là-dessus." Quand aux causes de ce manque d'enthousiasme, on peut "certainement" aller chercher du côté des huis-clos juge Julien Stéphan. Bonne nouvelle, à Bollaert les Rennais n'auront pas à affronter la ferveur du public lensois. Une absence du public qui expliquerait les résultats de Lens à domicile : les Artésiens engrangent moins de points dans leur antre qu'à l'extérieur depuis le début de saison. Mais sans doute pas par manque d'enthousiasme.