Stade Rennais : l’entraîneur de l'OM voulait recruter Camavinga

Élu meilleur joueur du mois d’août, Eduardo Camavinga n'en finit plus de surprendre tous les observateurs de la Ligue 1. Au point que l'on se demande combien de temps encore le jeune milieu de terrain du Stade Rennais va rester en Bretagne. Si Rennes et son président Olivier Létang ont pris les devants en lui faisant prolonger son contrat pro jusqu'en 2022, de nombreux clubs observent le jeune prodige. A commencer par l'OM et notamment son entraîneur André Villas-Boas

Camavinga c'est "40 millions d'euros"

En conférence de presse avant le match OM - Stade Rennais, l’entraîneur marseillais a expliqué qu'il avait beaucoup regardé jouer Eduardo Camavinga : "Quand je suis arrivé à Marseille, j'ai perdu un peu de temps à regarder Camavinga et c'était impressionnant. J'ai demandé à Andoni (Zubizarreta, le directeur sportif de l'OM) si on pouvait faire une offre. Il m'a dit que c'était 40 millions (d'euros). Alors non (rires)".

Je le trouve exceptionnel, il peut jouer dans toutes les positions - André Villas-Boas à propos d'Eduardo Camavinga

Difficile de savoir si l'OM s'est réellement renseigné sur la jeune pépite du Stade Rennais et si ce chiffre de 40 millions d'euros avancé par André Villas-Boas est ce qu'attendaient éventuellement les dirigeants rennais cet été pour le laisser partir. En tout cas, s'il continue comme ça les sollicitations extérieures n'ont pas fini de s’accentuer. Surtout si Camavinga éblouit la pelouse du Vélodrome ce dimanche soir.