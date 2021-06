Stade Rennais : la campagne d'abonnements pour la saison 2021/2022 démarre ce mardi

Ce mardi le Stade Rennais lance sa campagne d'abonnements pour la saison 2021/2022 à venir. Après une saison 2020/2021 marquée par un record d'abonnés, qui n'ont malheureusement pas pu se rendre au Roazhon Park ou presque en raison des huis-clos imposés par la crise sanitaire, le club espère conserver une grande partie de ses abonnés. Nous vous présentons cette nouvelle campagne d'abonnements.

Une carte d'abonnés dématérialisée

Les inconditionnels du Roazhon Park peuvent dire adieu à leur carte plastique. Cette saison, la carte d'abonné sera disponible sur smartphone. Il sera également possible de l'imprimer sur papier depuis son espace personnel.

Les abonnés ne pourront plus s'abonner en passant à la boutique du club. Les démarches devront désormais se faire en ligne via le site billetterie.staderennais.com. Comme chaque saison, les abonnés de la saison précédente disposent d’une priorité de réservation sur leur siège, jusqu’au jeudi 15 juillet.

Remboursements effectués d'ici au 31 juillet

Les abonnés ayant payé tout ou partie de leur abonnement l'an dernier et disposant d'un avoir pourront l'utiliser via leur espace personnel. Pour celles et ceux qui ont demandé le remboursement, il sera effectif le 31 juillet au plus tard affirme le club.

En tarif plein, l'abonnement pour la saison coûtera de 179 euros en Mordelles bas à 814 euros en tribune présidentielle. Les tarifs sont consultables sur abonnement.staderennais.com.

Pass sanitaire et protocole maintenu

Le club précise les conditions sanitaires du retour au Roazhon Park : "La présentation d’un Pass Sanitaire sera obligatoire pour accéder au Stade. À compter du 30 juin, sauf décision préfectorale contraire, les limitations d’accueil du public seront levées."

À date, le protocole sanitaire suivant est maintenu :

Port du masque obligatoire en tribunes pour toute personne âgée de 11 ans et plus

Respect de la distanciation

Distribution de gel hydroalcoolique à l’entrée du Roazhon Park

Pour rappel, cette saison 2021/2022 marquera les 30 ans du Roazhon Celtic Kop, le principal groupe de supporters rennais.