Stade Rennais : la défense centrale, l'inconnue du début de saison face à Lorient

Après un exercice 2021-2022 emballant, le Stade Rennais démarre la saison de Ligue 1 avec des ambitions élevées. La grande majorité du onze titulaire qui a fait rêver le Roazhon Park à coup de prestations offensives d'exception est toujours là. Mais une inconnue demeure : les Rennais vont devoir composer avec un axe défensif complètement remanié pour la saison, et ce dès ce dimanche face à Lorient.

Des automatismes encore à construire

Assez tôt dans le mercato, le Stade Rennais a enregistré le renfort du gardien de 37 ans Steve Mandanda. Le champion du monde en titre est venu pour amener son expérience, et prendre la place d'Alfred Gomis, indésirable après deux saisons décevantes sous le maillot Rouge et Noir. Avec le départ d'Aguerd pour West Ham et la blessure longue durée de Warmed Omari, le Stade Rennais était contraint de recruter deux défenseurs axiaux avant le début du championnat. Chose faite avec les arrivées d'Arthur Theate (Bologne) et Joe Rodon en prêt (Tottenham) entre la fin juillet et le début du mois d'août. Ils rejoignent Loïc Badé, qui a du composer avec des très jeunes partenaires tout au long des matchs de préparation.

Problème : les deux joueurs n'ont pas pu être alignés ensemble sur les matchs amicaux. "Ce sont des postes stratégiques importants, reconnaît Bruno Genesio. C'est là-dessus qu'on a une part d'inconnu, parce que ce sont des joueurs qui ont très peu évolué ensemble et on connaît l'importance de la complicité d'une charnière. On verra ce que ça donne quelque soient les deux joueurs qui seront alignés."

Et le coach rennais le sait bien, pour construire ces automatismes, rien ne remplace la compétition : "On sait qu'on a besoin de matchs. Que ce soit Joe avec Loïc, Joe avec Arthur, Arthur avec Loïc... Il y a eu très peu d'associations dans les matchs. C'est un peu embêtant pour une charnière mais voilà, ce sont des joueurs qui ont un peu de maturité et qui savent aussi s'adapter."

Une chance pour Loïc Badé

Ces arrivées tardives conjuguées à l'absence de Warmed Omari offrent une opportunité en or à Loïc Badé. Après une première saison décevante, l'ancien Lensois doit désormais s'affirmer, pour justifier l'investissement réalisé l'été dernier. La concurrence avec l'international gallois Joe Rodon sera rude dans l'axe droit de la défense. Loïc Badé devrait d'ailleurs démarrer face à Lorient ce dimanche.

De sa défense, et de son onze, Bruno Genesio attend entre autres de meilleures courses de repli et une plus grande vigilance sur les centres. On espère que le message sera entendu pour remporter ce derby et démarrer la saison de la meilleure des manières.