Les Rouge et Noir et le staff du Stade Rennais avaient rendez-vous au Roazhon park, ce lundi, pour la photo officielle de la saison 2018/2019. Un cliché officiel pris dans la bonne humeur.

Rennes, France

Même rituel chaque année ! Ce lundi après-midi, les joueurs et les membres de l'encadrement du Stade Rennais avaient rendez-vous pour le traditionnel cliché de début de saison. Les Rouge et noir ont d'abord posé en costume, en présence des partenaires officiels du club, avant d'enfiler leurs tenues de sport.

Dans les coulisses de la photo officielle

Beau soleil et beaucoup de sourires sur les visages des Rennais entre les séances de photos ; entre les clichés, les Rouge et Noir en ont profité pour décompresser un peu, à l'image par exemple de Clément Grenier et Hatem Ben Arfa, deux des nouvelles recrues cette saison, détendus avant leur photo individuelle.