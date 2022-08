Stade Rennais : la possibilité grandissante d'un mercato sans renfort au milieu

A cinq jours de la fin du mercato, le Stade Rennais n'a toujours pas recruté de milieu de terrain d'impact, un profil pourtant réclamé et ciblé depuis la fin de saison dernière par Bruno Genesio. Entre changement de système et éclosion de jeunes joueurs, le club ne veut pas acheter pour acheter.

Après le dernier match à Lille la saison dernière, Bruno Genesio évoquait sa volonté de voir son effectif renforcé par l'arrivée d'un milieu puissant et technique. "Un profil à la Tchouaméni" décrivait le technicien rennais. Depuis l'exercice passé, le club a perdu Jonas Martin (fin de contrat) et Andy Diouf (partir en prêt à Bâle) dans ce secteur de jeu. Deux départs seulement compensés par l'arrivée définitive dans le groupe pro de Désiré Doué. Noah Françoise peut aussi jouer au milieu, mais il a été utilisé quasi exclusivement en défense sur la préparation.

Mais après avoir après avoir soumis plusieurs offres à Boubakary Soumaré (Leicester), jusqu'ici déclinées par l'ancien Lillois, le club s'interroge désormais sur l'intérêt de recruter un joueur au milieu de terrain d'ici à la clôture du marché des transferts le 1er septembre. En interne, la réflexion est engagée et plusieurs raisons sont évoquées pour justifier de ne finalement pas se renforcer dans le cœur du jeu.

Eclosion des jeunes et 4-4-2

La première, c'est la polyvalence de Benjamin Bourigeaud, qui a été formé à ce poste, même si Bruno Genesio confiait récemment en conférence de presse préférer voir son joueur évoluer sur l'aile. L'arrivée d'Arnaud Kalimuendo pourrait aussi pousser le coach à évoluer plus souvent en 4-4-2, un système où les présences de Santamaria, Tait, Majer, Doué et Ugochukwu pourraient suffire à couvrir les deux postes axiaux. Enfin, le club, encore échaudé par le départ au Bayern de Mathys Tel ou part celui de Rutter précédemment à Hoffenheim, craint s'il recrute de ne pas pouvoir donner suffisamment de temps de jeu à ses pépites du centre de formation, et donc de les perdre à terme. Les prestations convaincantes de Désrié Doué ont tapé dans l'œil.

En conférence de presse jeudi dernier, Bruno Genesio avait déjà ouvert la porte à un possible choix de ne pas recruter au milieu, en affirmant que le club ne devait pas "acheter pour acheter".