Stade Rennais : le bilan du mercato des Rouge et Noir

Sept arrivées, dix-sept départs, près de 80 millions d'euros* dépensés et 45 millions d'euros de ventes effectuées : Rennes a été très actif sur le front du mercato cet été. La famille Pinault a suivi Florian Maurice sur l'ensemble des dossiers lancés par le directeur sportif du club, en lui laissant une latitude importante sur le plan financier. Au final, Rennes semble s'être renforcé, même s'il pourrait y avoir un manque dans l'effectif au poste de défenseur central. On dresse le bilan de ce mercato.

Le départ de Camavinga

Incontestablement, même si sa saison passée laisse quelques regrets, l'événement marquant de ce merato rennais reste la signature d'Eduardo Camavinga au Real Madrid pour 31 millions d'euros. Alors que le dossier du départ du joueur semblait au point mort, tout s'est accéléré en fin de mercato éclaire Florian Maurice : "C'est allé vraiment très vite. Environ 48h ou 72h avant la signature, j'ai commencé à discuter avec le Real Madrid. On a échangé, il y a eu plusieurs propositions de faites, avant de trouver la meilleure solution. Pour le club et pour le joueur, ça se finit très bien. On ne souhaitait pas qu'il parte libre, lui non plus ne le souhaitait pas, sa famille non plus. Il ne le voulait pas vis à vis de son club formateur. Il part, pour moi, dans le plus grand club du monde."

Un manque en défense centrale ?

Malgré les nombreuses recrues, dans tous les secteurs de jeu, le Stade Rennais semble un peu dépourvu dans l'axe de la défense, avec les seuls Loïc Badé, Nayef Aguerd et l'inexpérimenté Warmed Omari pour les mois à venir, même si le club peut toujours enrôler un joueur libre de tout contrat. Un choix assumé par Florian Maurice : "On en a beaucoup discuté avec le coach. Aujourd'hui, le départ de Nyamsi n'est pas compensé numériquement, mais on a la conviction d'avoir des solutions à l'intérieur du groupe qui nous permettront de pallier une absence en cas de pépin. Il y a un milieu de terrain (Ugochukwu, NDLR) et un latéral (Assignon, NDLR) qui peuvent jouer défenseurs centraux." Le club fonde beaucoup d'espoirs sur la progression de Warmed Omari, perçu comme un potentiel tardif mais très intéressant par le staff de Bruno Genesio.

Les "lofteurs" sont (presque) tous partis

Bonne nouvelle, tous les joueurs mis à l'écart ou à qui le club avait donné un bon de sortie s'en sont allés. Tous, sauf un : Mbaye Niang, l'un des plus gros salaires de l'effectif, est toujours un employé du club. Mais Florian Maurice veut rassurer, tout n'est pas fini dans ce dossier : "C'est toujours un joueur du Stade Rennais. Tous les marchés ne sont pas fermés. Même les clubs français peuvent prendre un joker d'un club français, donc tout est ouvert pour lui."

Les départs

Damien Da Silva (Lyon, fin de contrat)

Clément Grenier (fin de contrat)

Hakim El Mokkedem

Steven Nzonzi (AS Roma, fin de prêt)

Dalbert (Inter Milan, fin de prêt)

James Léa-Siliki (Middlsborough, prêt)

Franck Rivollier (Stade Briochin, prêt)

Yann Gboho (Vitesse Arnhem, prêt)

Rafik Guitane (Reims)

Romain Del Castillo (Brest, 2M€)

Sacha Boey (Galatasaray, 1M€)

Brandon Soppy (Udinese, 2M€)

Gerzino Nyamsi (Strasbourg, 1,5M€)

Lilian Brassier (Brest, 2M€)

Jordan Siebatcheu (Young Boys, 2,5M€)

Faitout Maoussa (Bruges, 4M€)

Eduardo Camavinga (Real Madrid,31M€)

Les arrivées

Loïc Badé (Lens, 20M€)

Gaëtan Laborde (Montpellier, 15M€)

Kamaldeen Sulemana (Nordsjaelland, 15M€)

Baptiste Santamaria (Fribourg, 14M€)

Lovro Majer (Dinamo Zagreb, 12M€)

Dogan Alemdar (Kayserispor, 3,5M€)

Birger Meling (Nîmes, 3M€)

* Chiffres transfermarkt