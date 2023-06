Stade Rennais : le capitaine Hamari Traoré va quitter le club après six ans en Rouge et Noir

Libre de signer où il le souhaite depuis le 1er janvier dernier, le capitaine du Stade Rennais Hamari Traoré a choisi de quitter le Stade Rennais et de rejoindre la Real Sociedad où il passait sa visite médicale cet après-midi selon nos informations. Arrivé en juin 2017, le même jour que son frère d'armes Benjamin Bourigeaud, le défenseur Malien quitte les bords de Vilaine après six ans de bons et loyaux services, autant de qualifications européennes au compteur, et une coupe de France remportée en 2019. Capitaine depuis deux saisons, ses représentants n'avaient pas goûté l'offre de prolongation de contrat du Stade Rennais , jugée tardive (en mars dernier, NDLR). Le club doit annoncer la nouvelle dans les prochains jours. Les supporters rennais lui avaient manifesté leur reconnaissance à Brest lors de la 38e journée de Ligue 1 le week-end dernier.

Le joueur a même été aperçu par les médias basques à l'aéroport de Saint-Sébastien en Espagne ce vendredi :

En début de semaine, le directeur sportif du club Florian Maurice avait évoqué le cas de son capitaine, en parlant d'une décision "dans la semaine" : "C'est du 50-50, c'est dans les mains d'Hamari. C'est un top joueur, un super joueur, après j'ai eu la même conversation avec lui : il y a une réflexion sur un individu, sur un joueur, et il y a une réflexion club. Derrière, j'ai un jeune joueur (Lorenz Assignon, NDLR) à qui je trouve énormément de potentiel, qui aura 23 ans cette année, et qui a envie de jouer. C'est une situation difficile, très compliquée, parce qu'on a un joueur expérimenté d'un très bon niveau, et un jeune joueur au potentiel incroyable qu'on a envie d'exploiter. Avec Hamari, on a tellement de respect pour ce qu'il a fait au Stade Rennais ou ce qu'il fera encore, qu'on lui laisse l'opportunité de prendre un temps de réflexion."

Au cours de la saison, le directeur sportif et son ami Bruno Genesio n'étaient pas sur la même longueur d'ondes sur ce dossier, le coach privilégiant une prolongation de Traoré, constatant par moments un manque de maturité de son groupe dans la gestion des matchs, là où Florian Maurice voulait de longue date installer Lorenz Assignon dans le couleur droit de la défense. Le club s'était résolu à proposer un contrat à Traoré face à la blessure longue durée d'Assignon en début d'année 2023.

Le Stade Rennais doit désormais se mettre en quête d'un latéral droit pour venir concurrencer Assignon. Un joueur d'expérience serait privilégié. Une piste déjà évoquée au club l'été dernier, lorsqu'Hamari Traoré disposait d'un bon de sortie, pourrait être réactivée cet été. Elle mène à Léo Dubois (28 ans), qui a peu joué cette saison du côté de Galatasaray (Turquie).