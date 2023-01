Stade Rennais : le club annonce l'arrivée de Karl Toko Ekambi pour pallier la blessure de Terrier

C'était dans les tuyaux du Stade Rennais depuis la blessure de Martin Terrier au début du mois de janvier, c'est désormais officiel. Le club recrute sous la forme d'un prêt de cinq mois sans option d'achat l'attaquant de l'Olympique Lyonnais, Karl Toko Ekambi. le Camerounais de 30 ans, au profil similaire du meilleur buteur rennais Terrier, était à la recherche d'un nouveau défi après un début de saison compliqué avec l'OL.

C'est un joueur bien connu des terrains qui arrive dans la métropole rennaise ce jeudi. Formé au Paris FC, passé par Sochaux, Angers, Villareal et Lyon, Karl Toko Ekambi vient garnir les rangs Rouges et Noirs après la blessure de Martin Terrier et celle plus récemment d'Arnaud Kalimuendo. Un profil parfait pour la direction du club car l'international camerounais peut évoluer sur le côté gauche de l'attaque comme dans l'axe.

Depuis le début de l'ère Bruno Genesio à la tête du Stade Rennais, il s'agit de la troisième recrue ayant été formée ou ayant joué à Lyon. Le club profite également des mauvaises performances des Lyonnais pour s'arracher les services de Karl Toko Ekambi, auteur de 4 buts cette saison en Ligue 1. Joueur d'expérience, il a remporté en 2017 la Coupe d'Afrique des Nations avec le Cameroun.