Stade Rennais : le club dévoile son maillot pour la saison 2023/2024

Le Stade Rennais a révélé en deux temps ce vendredi matin le motif de son nouveau maillot, qui sera porté par les joueurs lors de la saison 2023/2024 et dès ce samedi face à Monaco au Roazhon Park. Un maillot rouge avec des références celtes en filigrane, des liserés noirs sur les manches ainsi qu'un col noir. Voici la vidéo de présentation faite par le club, avec une création sonore d'Anthony Leliard, dans laquelle vous entendrez notamment un extrait de l'entretien de France Bleu Armorique avec le défenseur Arthur Theate en début de saison.

La vidéo de présentation du nouveau maillot

On y retrouve les joueurs sponsorisés à titre individuel par Puma, l'équipementier du club : Steve Mandanda, Warmed Omari, Arthur Theate, Lorenz Assignon, Lesley Ugochukwu, Martin Terrier et Benjamin Bourigeaud. Le club tisse un lien entre la mythique forêt de Brocéliande et son antre du Roazhon Park.