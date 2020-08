Stade Rennais : le défenseur marocain Nayef Aguerd est la deuxième recrue du mercato !

Le poste de défenseur central gauche était une priorité de longue date des dirigeants rennais. Ils semblent avoir trouvé chaussure à leur pied en la personne de Nayef Aguerd, international marocain de 24 ans, qui vient de signer au Stade Rennais en provenance de Dijon ce vendredi 14 août.

Le gaucher a signé un contrat de 4 ans chez les Rouge et Noir. Sur le site du club, le directeur technique Florian Maurice indique que le profil d'Aguerd "avait été identifié assez rapidement pour le poste de défenseur central gauche" par Julien Stéphan et lui-même. Nayef Aguerd dit lui sa hâte "de pouvoir rencontrer le groupe, s'entraîner avec ses coéquipiers et bien sûr découvrir la Ligue des Champions."

Le Stade Rennais dispute ce samedi son dernier match de préparation à Nice (19h) avant la reprise de la Ligue 1 le 22 août à Lille (21h).