Stade Rennais : le généreux supporter de Glasgow récompensé

Les 2500 supporters Rouge et Noir présents à Glasgow garderont longtemps en tête les images de ce déplacement en Ecosse. La magie du Celtic Park et la communion avec les supporters adverses tombés également sous le charme de la ferveur bretonne. Chants entonnés ensemble, échanges d'écharpes et même de maillots.

James Manoury lui a offert le sien à un petit garçon. Une image qui a fait le tour des réseaux sociaux :

"Quand j'ai vu le gamin je me suis mis à sa place explique James Manoury. Je voyais la générosité et l'ambiance qu'il y avait malgré le score négatif contre nous. On chantait avec eux. Pour moi c'était une belle communion entre deux clubs et deux supporters. L'enfant a été surpris mais surtout heureux. Son père m'a remercié plusieurs fois. D'autres supporters m'ont aussi remercié du geste."

Le Stade Rennais lui offre le même maillot

Pour récompenser ce joli geste le Stade Rennais a décidé de lui offrir deux places pour la rencontre face à Angers (7 décembre) ainsi que le maillot floqué Nyamsi. Le même que James Manoury avait offert au jeune supporter écossais.