Stade Rennais : Le Havre aimerait attirer Matthis Abline en prêt cet hiver

Comme révélé par Ouest-France ce dimanche, le jeune attaquant rennais Matthis Abline pourrait partir en prêt cet hiver au Havre. Le club doyen est très intéressé par le profil du joueur de 18 ans, qui a été supervisé à plusieurs reprises par les Normands selon nos informations, face à Mura au Roazhon Park notamment, ou encore face à Lannion en N3. Le Havre aimerait s'attacher les services d'Abline en prêt pour six mois.

Le jeune attaquant avait participé aux sept premiers matchs de Ligue 1 du Stade Rennais, mais n'a plus obtenu une seule minute de jeu en championnat depuis, barré par la concurrence de Laborde et Guirassy. Selon Ouest-France, le SRFC jouerait la montre dans ce dossier, en raison de l'épidémie de Covid, qui pourrait redonner du temps de jeu à Matthis Abline en Rouge et Noir.