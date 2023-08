Stade Rennais : le mercato est terminé en défense centrale, assure Bruno Genesio

"Pour les défenseurs centraux, il n'y aura pas de départ, pas d'arrivée" a affirmé Bruno Genesio ce jeudi en conférence de presse d'avant-match, à la veille de la clôture du mercato d'été. "Arthur Theate reste, Christopher Wooh reste, Warmed Omari reste, Jeanuël Belocian reste, et il n'y aura pas d'arrivée. Pour les autres postes, on ne sait jamais..." a ajouté l'entraîneur rennais.

Alors que des médias évoquaient un possible départ d'Arthur Theate à Leipzig puis à la Fiorentina, et de possibles remplaçants au Belge avec Clément Lenglet (Barcelone) et Davinson Sanchez (Tottenham), les deux principales cibles rennaises se seraient rapprochés ces dernières heures d'Aston Villa pour le premier, et de Monaco pour le second. Le club acte, par la voix de son coach, qu'il n'y aura pas de mouvements dans ce secteur d'ici la fin du marché des transferts.

Un choix osé (ou contraint ?) alors que la charnière rennaise a parfois pêché par des erreurs individuelles depuis le début de la saison dernière, même si Le Stade Rennais a terminé 3e meilleure défense du championnat (avec Traoré et Rodon ou encore Meling, tous partis cet été) lors du dernier exercice.

Baptiste Santamaria sur le départ ?

Le coach rennais a également été interrogé sur le cas de Baptiste Santamaria, qui a passé l'intégralité du match face au Havre sur le banc, et qui pourrait être relégué dans la hiérarchie avec l'arrivée de Nemanja Matic, en plus d'un secteur très fourni au milieu de terrain : "Alors au milieu de terrain on a quand même perdu des joueurs. On a compensé les départs, l'arrivée de Fabian Rieder n'est pas sur le poste qu'occupe Baptiste, puisque c'est plus un milieu relayeur. Après, on est à l'écoute des désirs, des propositions, et aussi de ce que l'on a envie de faire. Parce que ça dépend avant tout de ce qu'on a envie de faire nous." a répondu Bruno Genesio.

Selon nos informations, Baptiste Santamaria et son agent seraient inquiets quant au temps de jeu de l'ancien Angevin après la rencontre face au Havre.