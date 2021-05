Stade Rennais : le Roazhon Celtic Kop donne rendez-vous aux supporters avant Rennes - Nîmes

Les supporters ont marché pendant plus d'une heure en direction du Roazhon Park.

Comme avant les matchs contre Lille (24/01) et Strasbourg (14/03), le Roazhon Celtic Kop donne rendez-vous aux supporters Rouge et Noir. Alors que le Stade Rennais vise la 6e place et une qualification européenne ce dimanche (21h) contre Nîmes, le principal groupe de supporters rennais compte accueillir le bus des joueurs avant son arrivée au stade.

Le Roazhon Celtic Kop donne rendez-vous à 15h30 à son local, situé derrière la tribune Mordelles du Roazhon Park. Le groupe invite les supporters à venir avec leur masque dans le respect des gestes barrière. Le bus des joueurs devrait arriver au stade environ 1h30 avant le coup d'envoi de la rencontre.