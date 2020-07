Stade Rennais : quel retour au Roazhon Park pour les supporters du club le 29 août ?

Le Stade Rennais retrouvera le Roazhon Park en Ligue 1 le 29 août prochain avec la réception de Montpellier. Le stade pourra-t-il accueillir plus de 5000 supporters ? La préfecture serait en droit de l'autoriser. Le club travaille sur un dispositif sanitaire renforcé.

Après le 15 août, les organisateurs d'événements pourront demander aux préfets une dérogation pour dépasser la jauge maximum de 5000 personnes (limite en place jusqu'au 31 août minimum) prévue aujourd'hui par la loi. Un décret publié mardi dernier prévoit cette nouvelle disposition. Le Stade Rennais pourra-t-il en profiter pour la réception de Montpellier en Ligue 1 le 29 août ?

Aujourd'hui le Stade Rennais veut rester prudent et observe les dispositions prises ici et là. Le club a été particulièrement à l'écoute des annonces faites par Franck Riester aux organisateurs de foires et salons, pour qui la jauge maximum de 5000 personnes sera levée dès le 1er septembre.

à lire aussi Les foires et les salons professionnels vont pouvoir reprendre dès le 1er septembre

Avec déjà plus de 15 000 abonnés pour la saison à venir avant la clôture de la campagne ce vendredi, le club envisage la possibilité de demander une dérogation pour la rencontre du 29 août. Mais en interne, on se dit avant tout soucieux de garantir la sécurité sanitaire des spectateurs qui se rendront au Roazhon Park pour la réception de Montpellier. Le port du masque sera obligatoire et des agents de sécurité seront chargés de faire respecter les mesures sanitaires dans l'enceinte du stade.

Quid des afflux de public autour du Roazhon Park ? Si la jauge maximum venait à être augmentée, le club pense à ouvrir les portes du stade plus tôt qu'à l'habitude, pour éviter des attroupements à l'extérieur de l'enceinte. De son côté la préfecture joue aussi la carte de la prudence : "Pour l'heure nous n'avons pas reçu de demande de dérogation officielle. En l'état actuel de la circulation du virus dans le département, il faut être très vigilant" explique Elise Dabouis, directrice de cabinet de la préfète d'Ille-et-Vilaine. Tout en ajoutant : "Nous étudierons au cas par cas les demandes. Les organisateurs devront présenter un protocole sanitaire strict. Tout dépendra de ce que l'organisateur prévoit comme jauge et comme protocole. L'Agence Régionale de Santé aura évidemment son mot à dire."

S'il était impossible d'hausser la limite de 5000 spectateurs maximum, le Stade Rennais a prévu un débit différé pour les paiements des abonnements, afin d'anticiper une présence limitée dans les stades en début de saison. Les spectateurs abonnés qui n'auraient pas pu assister à un ou plusieurs matchs en raison de la jauge ne seront pas débités de la totalité du prix de leur abonnement.

Le RCK, principal groupe de supporters rennais, devrait de son côté exprimer sa position sur le sujet prochainement.