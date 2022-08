Stade Rennais : le SCO d'Angers aimerait obtenir le prêt de Matthis Abline

Fort d'une belle demi-saison en prêt du côté du Havre (6 buts et 3 passes décisives en 16 matchs), l'attaquant rennais Matthis Abline suscite l'intérêt de plusieurs clubs en Ligue 1, qui aimeraient obtenir le prêt du joueur de 19 ans. Le club le plus avancé sur le dossier est le SCO d'Angers, le club de sa ville natale, où Abline pourrait rejoindre un autre produit du centre de formation rennais : Adrien Hunou.

Pour l'instant le Stade Rennais souhaite attendre d'avoir plus de certitudes sur les joueurs qui composeront son attaque cette saison pour prendre une décision. Le club n'est pas fermé à un nouveau prêt, mais sait qu'Abline pourrait prétendre à du temps de jeu dès cette saison, en cas de départ de Serhou Guirassy notamment (absent du groupe à Monaco et en instance de départ), et si Bruno Genesio choisit de disposer ses joueurs en 4-4-2 plus régulièrement. L'arrivée d'Arnaud Kalimuendo pourrait en effet pousser le technicien rennais à varier les systèmes plus souvent.

Aucune offre pour les joueurs concernés par des rumeurs de transfert

D'autres joueurs rennais ont été concernés par des rumeurs de transfert ces derniers jours : Santamaria pisté par le Milan AC, Majer sur les tablettes de Manchester City, Jérémy Doku ciblé par Chelsea.... Pour l'heure le Stade Rennais n'a reçu aucune offre ni approche pour les joueurs cités, ni pour ses deux cadres en fin de contrat dans un an Hamari Traoré et Benjamin Bourigeaud. Mais dans le mercato, la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain, et la clôture de la fenêtre de transferts estivale est dans trois semaines. Le club souhaite toutefois rester ferme concernant les offres pour ses joueurs cadres encore sous contrat pour plusieurs saisons.

Il y a une crainte que le mercato puisse polluer le mois d'août des Rennais sur le plan sportif, comme le laissait entendre Bruno Genesio en conférence de presse jeudi : "On sait que dans cette période, il y a parfois des idées parasites qui peuvent faire que les joueurs ne soient pas autant concernés ou concentrés sur leurs tâches, inconsciemment". Premiers éléments de réponse dès cet après-midi à Monaco.