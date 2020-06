Stade Rennais : le staff s'étoffe

Le Stade Rennais n'a pas fini de faire venir les anciens cadres de l'Olympique Lyonnais. Après Florian Maurice, ex responsable recrutement de Lyon et nouveau directeur technique des Rouge et Noir, le club breton annonce ce jeudi 18 juin l'arrivée de Philippe Bizeul, 49 ans et auparavant entraîneur adjoint de l'équipe réserve de l'OL. Originaire de Fougères, Philippe Bizeul a exercé pendant 13 ans au centre de formation du SRFC en tant qu'éducateur entre 1993 et 2006. Il a ensuite rejoint le staff de Tours, Valenciennes, le Havre, et Lorient. Il rejoint les Rouge et Noir en qualité d'entraîneur adjoint.

Le club breton a également officialisé la venue de Jérôme Bonnissel, 47 ans. L'ancien joueur de Montpellier, La Corogne, Bordeaux ou encore Marseille sera le nouveau responsable du recrutement du Stade Rennais.