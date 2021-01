Stade Rennais : les abonnés fixés courant janvier sur leur situation

Sur onze matchs officiels disputés depuis le début de saison au Roazhon Park, les supporters du Stade Rennais n'ont pu y accéder qu'à cinq reprises. Et jamais à plus de 5000. Les abonnés devraient être contactés ce mois-ci pour les modalités concernant ces abonnements.

Depuis le début de la saison, les abonnés du Stade Rennais n'ont pu se rendre au Roazhon Park qu'à cinq reprises, sur les onze matchs disputés par le club dans son enceinte. Ils étaient quasiment 5000 contre Krasnodar, Angers, Monaco et Montpellier. Mille seulement contre Reims. Sur les 17 000 abonnés du club, certains n'ont même pas pu voir un match depuis le début de saison. Sur les réseaux sociaux, certains fans ont déjà montré leur empressement d'en savoir plus sur ce que prévoyait le club pour d'éventuels remboursements ou avoirs.

Une information rapide pour les 17.000 abonnés

"On attend une communication gouvernementale qui doit arriver en théorie le 7 janvier" explique Nicolas Holveck. "En fonction de ces décisions, on va revenir vers nos abonnés très vite, pour voir comment gérer leur compte personnel à chacun." Des avoirs comme pour les matchs annulés en fin de saison dernière ? Pas sûr, répond Nicolas Holveck : "La complexité c'est que les avoirs qui ont été générés ne sont même pas consommés à date, puisque tous nos abonnés n'ont pas forcément eu la chance d'assister à une rencontre cette saison. On a pas pu accueillir l'ensemble de nos 17 000 abonnés sur les différents matchs aujourd'hui."

Bonne nouvelle, le Stade Rennais est au clair sur la situation individuelle de chacun : "Pour chacun de nos abonnés, on sait exactement ce qu'ils ont consommé, ce qu'ils n'ont pas consommé, le montant des avoirs, l'éventuel remboursement dû... Ils auront des nouvelles très rapidement. On attend la décision gouvernementale du 7 janvier, et on revient vers eux pour voir comment on définit notre relation avec chacun de nos abonnés, que l'on souhaite conserver. Afin qu'ils viennent nous soutenir dès que l'accès au stade sera à nouveau possible. Parce qu'ils manquent beaucoup aux joueurs et à nous aussi." Moins rassurant, le président du Stade Rennais ne s'attend pas à un retour prochain des supporters dans le stade.

