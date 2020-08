Stade Rennais : les abonnés s'interrogent sur le retour au Roazhon Park

Ce samedi, le Stade Rennais retrouve la Ligue 1 avec un déplacement à Lille. Une semaine plus tard, ce sera le retour au Razhon Park face à Montpellier, près de six mois après le dernier match officiel dans l'enceinte rennaise. Quelles sont les attentes des supporters ?

Le Stade Rennais a enregistré 17 000 abonnements au Roazhon Park pour cette saison, un record historique. Malheureusement, le contexte sanitaire risque de priver l'enceinte rennaise des belles ambiances qui ont fait sa réputation ces dernières saisons.

Aurore vient depuis de longues années en tribune Mordelles au Roazhon Park, pour elle, le club doit privilégier ses abonnés : "Tant pis pour les autres, c'est pas sympa mais bon... L'an dernier déjà on a payé nos abonnements sans pouvoir pleinement en profiter. On espère surtout que les gens seront suffisamment intelligents pour être prudents et que les stades puissent être rouverts dans de bonnes conditions."

De la prudence certes, mais tout de même avec l'envie de retrouver les ambiances de soirs de match pour la mère de famille : "Après, si c'est vrai que c'est juste pour rester dans son coin... Une fois je me suis retrouvé toute seule en virage haut, c'était horrible !"

Pour Arthur, 16 ans, en gardant en tête cette jauge de 5000 personnes maximum, il y a deux solutions à privilégier : "soit on fait un roulement entre les abonnés, soit on met le match à huis-clos complet comme ça personne n'est avantagé"

Adrien*, membre du Roazhon Celtic Kop depuis deux ans, s'inquiète plutôt des flux de spectateurs autour du stade les soirs de match : "Avant la crise sanitaire, on était vachement serrés, vachement collés avant d'entrer dans la tribune. C'est ça qui devrait être le plus compliqué à gérer je pense, mais sur les 90 minutes en elles-mêmes je pense qu'il y a pas trop de souci, en utilisant la capacité totale des tribunes on pourra être là en respectant du mieux les consignes"

Les supporters peuvent être rassurés : le club travaille quotidiennement pour assurer leur retour en tribunes prochainement. La décision prise pour cet accueil et la rencontre face à Montpellier le 29 août devrait être annoncée en début de semaine prochaine.

*Adrien s'exprime en son nom, pas en celui du Roazhon Celtic Kop