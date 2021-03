VIDÉOS - Stade Rennais : les grands moments de l'ère Julien Stéphan

- Il aura marqué le Stade Rennais de son empreinte. Premier coach à ramener un trophée à Rennes depuis 1971 et le grand Jean Prouff, Julien Stéphan aura connu de nombreux succès à la tête des Rouge et Noir, avant la crise de résultats qui l'a amené à démissionner ce week-end. Retour sur les moments les plus marquants de sa carrière rennaise :

Lyon - Rennes (0-2), la grande première

Le 5 décembre 2018, Julien Stéphan fait ses débuts sur le banc du Stade Rennais, en remplacement de Sabri Lamouchi. Après avoir coaché la réserve du SRFC, il rentre dans le grand bain au Parc OL. Face à Lyon, le Stade Rennais s'impose 2-0 en toute maîtrise. La suite sera toute aussi impressionnante : le coach breton enchaîne 5 victoires consécutives et sa connaîtra sa première défaite après 9 matchs dirigés.

Betis - Rennes (1-3), la magie de Séville

Après un match nul 3-3 à l'aller au Roazhon Park, le Stade Rennais est condamné à l'exploit à Séville le 21 février 2019. Face à un Betis loué pour son jeu, ce sont les Rouge et Noir qui prendront le match par le meilleur bout. Au bout de la nuit sévillane, M'Baye Niang inscrit le but du 3-1 et qualifie Rennes pour les 1/8e de finale de Ligue Europa, la première des Bretons à ce niveau.

Rennes - Arsenal (3-1), le Roazhon Park en fusion

C'est de l'avis de nombreux supporters présents ce soir là l'ambiance la plus inoubliable jamais vécue au Roazhon Park. Dans un stade qui a vibré à l'unisson de la première à la dernière minute de la rencontre, Rennes devient la première équipe française à battre Arsenal dans l'hexagone. De la demi-volée de Bourigeaud à la tête plongeante de Sarr, les Rennais ont passé une soirée en apesanteur. Julien Stéphan continue d'entretenir la légende de son début de carrière tonitruant.

Rennes-Paris (2-2, 6-5 t.a.b), Rennes renoue avec la Coupe de France

Après trois finales de coupe perdue entre 2009 et 2014, le Stade Rennais doit faire face à ses démons au Stade de France, et au PSG de Neymar et Mbappé. Menés rapidement 2-0, les Rennais renversent les Parisiens et s'imposent aux tirs au but. Une victoire que l'on doit aux joueurs, mais aussi à la causerie prémonitoire de Julien Stéphan à la mi-temps. Quarante-huit ans après, Rennes remporte la troisième Coupe de France de son histoire.

Rennes-Cluj (0-1), la défaite fondatrice

En Europa League, Rennes reçoit l'équipe roumaine de Cluj le 24 octobre 2019. Après un nul et une défaite sur les deux premiers matchs, les Rennais doivent l'emporter pour continuer à espérer. Mais Edouard Mendy est expulsé très tôt dans le match, et les Bretons encaissent l'unique but de la rencontre sur le coup-franc qui suit le carton rouge du gardien sénégalais. Mais à 10 contre 11, les Rouge et Noir poussent et dominent leur adversaire sans parvenir à changer le score. le public du Roazhon Park ne s'y trompe pas : à l'issue du match, les joueurs sont acclamés par le public. Dans le rond central, Julien Stéphan réunit ses joueurs pour leur parler, et cette défaite lancera une série positive en championnat.

Rennes-Nantes (3-2), un Stéphan Time de folie

Nous sommes le 31 janvier 2020, on dispute la 97e minute au Roazhon Park. Alors que Rennes était mené 2-1 par son grand rival, Benjamin Bourigeaud a déjà permis aux Rouge et Noir de revenir à deux partout. Raphinha inscrit le but du 3-2, refusé dans un premier temps pour hors-jeu. Mais l'arbitre Benoît Millot est sollicité par le car-régie. Le doigt sur l'oreillette, il attend d'apprendre si le but est valide ou non. La rumeur gronde dans le stade, et sur son banc Julien Stéphan trépigne d'impatience. Puis vient la délivrance : le but est validé, le Roazhon Park explose et Julien Stéphan exulte en sautant dans les bras de son adjoint Matthieu Le Scornet. Cette victoire arrachée dans le temps additionnel sera sans doute la plus importante de la saison rennaise, celle de la qualification en Ligue des Champions.

Rennes-Krasnodar (1-1), la première en Ligue des Champions

Le 20 octobre 2020, le Stade Rennais et Julien Stéphan font leurs débuts dans la plus grande des compétitions de club. Devant seulement 5000 spectateurs, la jauge autorisée à l'époque, les Rouge et Noir entendent résonner le fameux hymne de la Ligue des Champions. Face aux Russes de Krasnodar, ils ne pourront faire mieux qu'un match nul 1-1. Ce sera le seul point obtenu par Rennes dans la phase de poules.