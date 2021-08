Ligue 1 : le Stade Rennais partage logiquement les points face à Lens

Pour son premier match de la saison, le Stade Rennais a logiquement fait match nul (1-1) contre Lens au Roazhon Park. Un temps dominateurs, les Rouge et Noir ont baissé de pied après l'égalisation lensoise.

Devant 22 567 spectateurs, de retour après près d'un an loin des stades, le Stade Rennais n'a pu faire mieux que match nul face à Lens ce dimanche au Roazhon Park. Bien rentrés dans leur match, les hommes de Bruno Genesio ouvrent la marque grâce à Kamaldeen Sulemana, bien lancé par Flavien Tait, avant d'ouvrir son pied et de tromper Leca sur une frappe sublime (1-0, 14e).

Malheureusement, quelques minutes plus tard, Nayef Aguerd perd le ballon dans la surface et permet à Fofana de conclure facilement (1-1, 19e). Une égalisation qui casse la dynamique rennaise et permet à Lens de se relancer. En deuxième mi-temps, les Lensois ont dominé sans que l'un ou l'autre des deux équipes ne se procure d'occasions franches.

La réaction de Bruno Genesio

Le film du match