Stade Rennais - Lille : entre Laborde et David, un duel au sommet du classement des buteurs

Invaincu depuis plus de deux mois, dauphin du PSG en Ligue 1, le Stade Rennais reçoit ce mercredi soir (21h) le champion en titre lillois au Roazhon Park. De son côté, Lille n'a plus gagné depuis début octobre en championnat, tout en étant performant en Ligue des Champions sur la période. Au cœur du match, un affrontement à distance va attirer l'attention : celui entre les deux meilleurs buteurs de Ligue 1, le Lillois Jonathan David et le Rennais Gaëtan Laborde.

En Ligue 1, avantage au Canadien

Après 15 journées de championnat, c'est Jonathan David qui mène le bal en Ligue 1 avec dix buts inscrits depuis le début de saison, contre neuf pour Gaëtan Laborde. Si l'on ajoute les matchs de coupe d'Europe, Laborde reprend l'avantage avec cinq buts en Ligue Europa Conférence contre deux pour David en Ligue des Champions. Le compère de Laborde au sein de l'attaque rennais Martin Terrier évoque les performances deux joueurs : "Jonathan David fait un bon début de saison, il a marqué des buts en Champions League, ça va être un beau duel à distance. Je sais que Gaëtan regarde aussi les performances des joueurs qui sont avec lui dans le classement des buteurs. Il va vouloir passer devant ! Il n'en fait pas une fixette, mais si Lille joue avant nous et qu'on apprend qu'ils ont marqué, Gaëtan va être curieux de savoir qui a marqué."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

David complet, Laborde plus collectif

Si les deux attaquants sont les plus performants du championnat depuis le début de saison, ils ne partagent pas tout à fait les mêmes caractéristiques. "Jonathan David est froid, clinique, détaille Sylvain Charley, qui suit et commente le LOSC pour France Bleu Nord. Il n'a pas besoin de quinze mille occasions pour marquer. Il est habile des deux pieds. Il est très costaud sur les cannes. Il est également très polyvalent parce qu'il n'hésite pas à décrocher, il peut aussi servir de point d'appui pour Burak Yilmaz. C'est un profil assez complet, il n'est pas au-dessus du lot dans un domaine, mais il a une vraie polyvalence dans son rôle d'avant-centre."

Face à lui Gaëtan Laborde apporte un profil plus travailleur à son équipe, tout en restant un buteur instinctif, en témoigne son but à Lorient où il est au départ de l'action en récupérant le ballon, puis à la finition en concluant après un ballon relâché par Paul Nardi. On le sait, les buteurs peuvent être parfois obnubilés par leurs statistiques individuelles. Mais cela ne nuit pas au collectif dans le cas de Laborde selon son coach Bruno Genesio, qui a également côtoyé Alexandre Lacazette du côté de Lyon : "Les grands buteurs aiment avoir cet objectif individuel, mais ça n'influe pas sur leur jeu. Ce n'est pas parce qu'ils veulent marquer beaucoup de buts que leur jeu va être orienté par rapport à des comportements individuels. C'est ce qui me plaît chez Gaëtan, c'était le cas aussi pour Alex (Lacazette, NDLR), c'est qu'il est à la fois buteur, mais on l'a vu contre Lorient : c'est aussi lui qui récupère le ballon. Ça montre que d'abord c'est l'équipe, le collectif, qui sont importants, et après il y a son objectif individuel, mais ça c'est le cas de tous les joueurs."

Un travail collectif qui se traduit aussi sur les statistiques de passes décisives : Gaëtan Laborde en a délivré deux en Ligue 1 cette saison, contre aucune pour Jonathan David sur les quinze premières journées. Même si le discours de Jonathan David va dans le même sens selon Sylvain Charley : "Il dit toujours que le plus important reste le collectif. Je ne pense pas qu'il soit accro aux feuilles de stats, même s'il sait que ses stats sont importantes, parce que je pense que son idée c'est de ne pas faire de vieux os à Lille, et dans le pire des cas quitter le club d'ici la fin de saison parce qu'il est le joueur le plus bankable du club aujourd'hui."

Ce mercredi soir, les deux joueurs auront l'occasion de se confronter individuellement, tout en restant important pour le collectif de leurs équipes. Un match qui pourrait être un tournant pour les deux clubs : en cas de victoire Rennes mettrait Lille à 13 points au classement. Si les Dogues l'emportent, ils pourraient se relancer dans la course aux places européennes.