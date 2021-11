Stade Rennais - Lyon : les coups de pied arrêtés, nouvelle arme fatale des Rouge et Noir

C'est certainement l'un des meilleurs joueurs de tête du championnat. - Bruno Genesio à propos de Nayef Aguerd

Depuis le début de la saison 2020-2021 et son arrivée au Stade Rennais, Nayef Aguerd a déjà inscrit sept buts sous ses nouvelles couleurs, dont cinq en championnat. Soit autant sur la même période que le capitaine du PSG Marquinhos, considéré comme l'un des meilleurs joueurs au monde dans l'exercice. Le défenseur central rennais est le symbole de cette réussite des Bretons dans l'exercice.

Son coach Bruno Genesio ose une comparaison qui sent bon la D1 des années 80-90 : "_Il me fait un peu penser à Carlos Mozer (ancien défenseur de l'OM, NDLR). C'est un garçon qui lit très bien la trajectoire, qui est capable de monter très haut et de rester suspendu quasiment une seconde avant de frapper le ballon. Il est très précis. C'est certainement l'un des meilleurs joueurs de tête du championnat._" Avec 10 tirs au compteur cette saison, Nayef Aguerd est le défenseur central qui a le plus tenté sa chance en championnat.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Son nouveau coéquipier Lovro Majer, qui lui a délivré une passe décisive contre Strasbourg, se dit lui aussi impressionné : "Franchement c'est sans doute le meilleur joueur qu'il m'ait été donné de voir sur le jeu de tête. Il est vraiment bon dans ce domaine, il saute très haut, et en plus on dirait qu'il sait où le ballon va arriver." Le Croate a aussi permis jeudi dernier contre Mura à Loïc Badé d'inscrire de la tête son premier but chez les professionnels sur un coup-franc indirect.

Des frappeurs de coups de pied arrêtés précis

Mais si Nayef Aguerd et Loïc Badé ont pu faire parler leur jeu de tête, ils le doivent à ceux qui frappent les coups de pied arrêtés cette saison rappelle Bruno Genesio : "On a aussi la chance d'avoir des bons frappeurs : Bourige, Lovro... Les deux sont importants. Ce sont des phases importantes dans les matchs où la situation est un peu bloquée, c'est toujours bénéfique d'avoir des possibilités sur les phases arrêtées." Rennes peut alterner entre la patte gauche de Lovro Majer et le pied droit de Benjamin Bourigeaud.

Face à Strasbourg et Mura, Rennes pu l'emporter 1-0 à chaque fois et obtenir les trois points grâce à ce secteur de jeu. Dans le staff de Bruno Genesio, c'est l'adjoint Philippe Bizeul qui s'occupe du travail sur les coups de pied arrêtés. Et il semble avoir trouvé la bonne formule. Pour preuve : Rennes est l'équipe qui a le plus tiré après un coup de pied arrêté cette saison en Ligue 1, avec 34 tirs en douze rencontres, soit six tirs de plus que Marseille, qui affiche le deuxième meilleur bilan dans cette catégorie statistique. L'Olympique Lyonnais est prévenu.