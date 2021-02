Stade Rennais : M'baye Niang prêté à Al-Ahli (Arabie Saoudite) jusqu'à la fin de la saison

On se souvient de M'baye Niang pour son extraordinaire but à Séville il y a deux ans, qualifiant le Stade Rennais pour les 1/8e de finale d'Europa League au bout d'une puissante chevauchée. Il avait été de toutes les réussites rennaises ces dernières saisons, et était le meilleur buteur du club lors des saisons 2018/2019 et 2019/2020.

M'baye Niang part en prêt jusqu'à la fin de saison à Al-Ahli, deuxième du championnat saoudien. Après son envie de départ à Marseille cet été, son transfert raté à Saint-Etienne début octobre, Niang s'était de lui-même détaché de l'avenir du Stade Rennais. Julien Stéphan avait tenté de le relancer entre fin novembre et début janvier, sans succès, si ce n'est le but de l'attaquant sénégalais à Nice qui avait permis de lancer une série de victoires rennaises.

M'baye Niang sera de retour cet été à Rennes, il est sous contrat avec le club jusqu'en 2023.