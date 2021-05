L'attaquant rennais Martin Terrier n'est pas qu'un très bon joueur de foot. Il excelle aussi manette en main. Ce jeudi soir, il participe avec des youtubeurs et streamers célèbres à une rencontre de FIFA en ligne qui pourrait réunir plusieurs dizaines de milliers de spectateurs sur Twitch.

Stade Rennais : Martin Terrier participe au "choc" e-sport entre le FC Silmi et la Team Croûton

A côté du football, Martin Terrier voue une vraie passion aux jeux vidéos et à leur univers, comme il le confiait récemment à France Bleu Armorique. Meilleur joueur français sur le mode "Ultimate Team" le temps d'un week-end il y a un an et demi, il s'est lié d'amitié avec des youtubeurs rennais célèbres comme Le Bouseuh (2,44 millions d'abonnés sur Youtube) depuis son arrivée en Bretagne. Ce jeudi soir, il participe à une rencontre en ligne qui pourrait réunir des dizaines de milliers de spectateurs sur la plateforme Twitch, qui permet de diffuser des vidéos en direct, très prisée des joueurs de jeux vidéos.

Le "FC Silmi" affronte la "Team Croûton"

Ces noms d'équipes ne vous disent rien ? On vous explique : plusieurs youtubeurs et streamers français se sont créés un club sur le mode "Club Pro" de la simulation de foot FIFA 21, un mode qui permet de jouer avec plusieurs amis où chacun contrôle un seul joueur de l'équipe. Le FC Silmi est l'une des équipes les plus célèbres de l'internet français. Composée d'influenceurs comme Domingo, Jiraya ou Etoiles, elle s'est rendue célèbre pour ses nombreuses défaites mais surtout pour la bonne humeur de ses joueurs. Lors des retransmissions des matchs du FC Silmi, la barre des 100 000 spectateurs en ligne sur Twitch est régulièrement atteinte.

A 21h ce jeudi, le FC Silmi affronte donc la Team Croûton, où évolue Martin Terrier. L'équipe est menée par le youtubeur Michou (près de 6 millions d'abonnés) et Martin Terrier sera le fer de lance de cette équipe. Les deux clubs se disputeront la victoire au meilleur des cinq matchs. La rencontre est à regarder depuis la chaîne Twitch de l'organisateur du match Domingo notamment.