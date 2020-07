Le Stade Rennais officialise l'arrivée de Martin Terrier en provenance de Lyon

C'est officiel, le Stade Rennais tient sa première recrue officielle ! L'attaquant lyonnais Martin Terrier débarque en Bretagne. Il a rejoint ses coéquipiers en stage à Dinard ce lundi. Formé à Lille puis prêté par Strasbourg avant d'être acheté par Lyon en 2018, Martin Terrier peut jouer sur une aile ou en pointe sur le front de l'attaque. Acheté pour un montant avoisinant les 15 millions d'euros, il s'est engagé avec les Rouge et Noir jusqu'en 2025.

Dans un communiqué, l'OL donne les détails financiers de l'opération : "12 M€ auquel pourront s’ajouter un montant maximum de 3 M€ d’incentives (12M€ +3M€) ainsi qu’un intéressement de 15% sur la plus-value réalisée sur un futur transfert et des bonus supplémentaires de 2 ou 3 M€ maximum déclenchés à partir de seuils en fonction du prix de cession."

Le Stade Rennais enregistre donc un premier renfort avant le 10 juillet, date à laquelle le mercato français devra fermer ses portes pour un mois, avant de rouvrir du 10 août au 5 octobre.

Martin Terrier ne débarque pas en terre inconnue

Bien connu du nouveau directeur technique rennais Florian Maurice, qui avait œuvré à sa venue à Lyon, Martin Terrier aura pris part à 77 matchs avec l'OL, sans jamais s'imposer comme un titulaire indiscutable. A 23 ans, l'attaquant vient relancer sa carrière, avec l'assurance de jouer une coupe d'Europe cette année.

Martin Terrier rejoint également un ami dans l'effectif rennais : Jonas Martin. Les deux joueurs se sont connus à Strasbourg et s'apprécient particulièrement. Interrogé par le media Lyon People il y a un an sur sa plus belle rencontre dans le milieu du foot, le nouvel attaquant rennais répondait : "Il y en a plusieurs, mais Jonas Martin m’a beaucoup appris, en dehors et sur le terrain. Même pour ma venue à l’OL, il m’a conseillé judicieusement. Il m’a dit par exemple de ne pas regarder les réseaux sociaux pour ne pas me polluer."

Après Florian Maurice (directeur technique) et Philippe Bizeul (entraîneur adjoint), Martin Terrier est le troisième lyonnais à rejoindre Rennes depuis l'arrêt de la Ligue 1.