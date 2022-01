Stade Rennais : Matthis Abline part en prêt au Havre jusqu'à la fin de saison

Une nouvelle aventure démarre pour Matthis Abline : ce jeudi le jeune attaquant vient d'être prêté sans option d'achat au Havre jusqu'à la fin de saison. Le club normand est 6e de Ligue 2, et en course pour les barrages d'accession en Ligue 1. C'est l'ancien entraîneur du Stade Rennais le Breton Paul Le Guen qui dirige aujourd'hui Le Havre, et ce depuis mai 2019.

Récemment Bruno Genesio avait vanté les bienfaits d'un prêt pour son attaquant de 18 ans : "Un prêt pour cinq mois, c'est très important pour un jeune joueur. Mais il faut que lui soit déjà convaincu que c'est intéressant pour lui. (...) Lorsque ce sont des clubs qui jouent le haut de tableau en Ligue 2 par exemple, avec un entraîneur qui fait très bien travailler les joueurs et dans un club qui a un vrai projet de remontée en Ligue 1, ça peut être un prêt très intéressant." Le message est visiblement passé et a été suivi par le clan Abline.

Matthis Abline a pris part à neuf matchs avec le Stade Rennais, dont un en tant que titulaire (à Angers), pour un but inscrit. Une prolongation de son contrat à Rennes pourrait accompagner la nouvelle de ce prêt au Havre, selon des informations du Parisien.