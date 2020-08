Stade Rennais-MHSC. Julien Stéphan se réjouit de retrouver une partie du public : "Le foot, c'est du partage"

Ce samedi, pour la réception de Montpellier, le Roazhon Park ne rugira pas comme il le faisait avant le confinement. Pour autant, 5000 spectateurs ont été autorisés à se rendre dans l'enceinte rennaise par la préfecture, dont près de 3000 abonnés. À Lille, lors de la 1ère journée, le Stade Rennais s'était déjà produit devant 4866 personnes au stade Pierre Mauroy.

Même si l'on est loin d'un retour à la normale, Julien Stéphan s'est dit satisfait de retrouver du public ce samedi : "On se réjouit de retrouver une partie de notre public. C'est différent, on aura pas la même atmosphère que quand les stades sont quasi pleins. On sent quand même quelque chose déans les temps forts, on sent une poussée. C'est de toute façon beaucoup plus agréable qu'un huis-clos total comme contre Saint-Etienne en préparation. Il y a du monde derrière nous, et il y a la possibilité malgré tout de partager, et le foot c'est du partage. On ne le partage pas avec l'ensemble du stade, mais avec une partie du public."

L'ensemble des places mises à disposition des abonnés ont été écoulées ce vendredi 28 août. Le masque sera obligatoire aux abords du Roazhon Park ce samedi.