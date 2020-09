Stade Rennais - Monaco : Sofiane Diop, un échec fondateur pour la formation rennaise ?

Son départ avait laissé un goût amer dans la bouche des supporters rennais. Avec son coéquipier Wilson Isidor, Sofiane Diop décide en 2018 de ne pas signer professionnel au Stade Rennais et de s'engager avec l'AS Monaco. Lors d'une rencontre Rennes-Toulouse, le Roazhon Celtic Kop avait même déployé une banderole "Diop, Isidor, vous ne méritez pas ce maillot".

Ces deux départs avaient été d'autant moins compris, qu'ils intervenaient peu de temps après l'éclosion d'Ousmane Dembélé et les nombreux précédents de joueurs à avoir démarré en équipe première au Stade Rennais les années précédentes (Saïd, Moreira, Doucouré, Bakayoko...).

Sofiane Diop obtient du temps de jeu assez rapidement lors de sa première saison dans l'équipe alors dirigée par Thierry Henry, avant de voir ses minutes se réduire comme peau de chagrin avec le retour de Leonardo Jardim. Prêté à Sochaux en Ligue 2 l'an dernier, Sofiane Diop semble avoir bénéficié de l'arrivée sur le banc de Niko Kovac, puisqu'il a pris part aux trois premiers matchs de championnat de Monaco cette saison, inscrivant même un but contre Nantes le week-end dernier.

Une situation qui étonne Julien Stéphan, qui connaît très bien Diop puisqu'il l'a dirigé avec la réserve du Stade Rennais avant son départ à Monaco : "Je vais vous faire une confidence, j'ai croisé Sofiane en vacances cet été. On a discuté, et le contexte dans lequel il est est très différent de celui d'il y a trois mois. Il n'était pas forcément prévu qu'il reprenne avec le groupe 1 à Monaco, encore moins qu'il ait le temps de jeu qu'il a eu depuis le début de saison. Moi je suis content pour lui parce que c'est un jeune joueur de qualité. Il a beaucoup appris lors de son prêt l'an dernier à Sochaux."

Comment le coach rennais avait-il vécu le départ de Diop il y a deux ans ? "J'avais regretté bien évidemment son départ à l'époque. On avait longuement échangé là-dessus, moi je l'avais eu avec la réserve où il avait débuté à l'âge de 17 ans. Il a fait un choix qui lui appartient et que je regrettais. Mais je serai content de le voir samedi s'il joue, même si je préférerais lui serrer la main à la fin du match avec une victoire."

Le coach du Stade Rennais Julien Stéphan s'est exprimé sur Sofiane Diop en conférence de presse avant la rencontre entre Rennes et Monaco © Maxppp - Philippe Renault/PHOTOPQR/OUESTFRANCE

Plus globalement, Julien Stéphan sait qu'aujourd'hui la problématique des jeunes joueurs est primordiale pour le Stade Rennais. Et qu'il faut savoir faire des efforts des deux côtés : "C'est un risque de partir très tôt. On sait que ces jeunes joueurs sont impatients, qu'ils veulent beaucoup de choses tout de suite. On doit être capable de leur fournir des possibilités de s'exprimer de temps en temps à l'entraînement avec les pros. Mais eux aussi doivent entendre qu'on ne peut pas tout leur donner tout de suite. Il faut acquérir de l'expérience, montrer des choses, et comprendre que la concurrence est nécessaire pour avancer. Quand un très jeune joueur a le potentiel et la qualité pour pouvoir jouer on a montré qu'on était capables de le mettre en situation. Pour les autres il faut avoir l'intelligence de bien les préparer pour le très haut niveau, ce qui n'est pas simple, et ce que les jeunes peuvent avoir par moment du mal à entendre aussi."

Depuis Diop et Isidor, des contrats professionnels signés très tôt

Des déclarations du coach qui seront sûrement scrutées avec intérêt par les entourages de Yann Gboho et Lucas Da Cunha, qui n'ont toujours pas prolongé leurs contrats pros qui prennent fin en 2021. L'an dernier, c'est Alexis Trouillet qui quittait Rennes pour rejoindre Nice sans jamais avoir joué en équipe première avec son club formateur.

Pour autant, le club a fait signer de nombreux contrats professionnels à ses jeunes pépites ces deux dernières années. Cet été, treize contrats aspirants et stagiaire pro ont été signés à l'académie. Au-delà du phénomène Camavinga, des joueurs comme Soppy, Boey, Truffert, Gboho, Da Cunha ou Rutter sont de tous les entraînements avec l'équipe première, et ont pour certains déjà du temps de jeu avec les A. De quoi les voir s'imposer à terme comme des titulaires de l'équipe première ? Seul l'avenir nous le dira.