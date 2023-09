Stade Rennais-FC Nantes : neuf mois après sa blessure, la renaissance de Martin Terrier ?

Tout le long de la convalescence de Martin Terrier, blessé aux ligaments et au ménisque du genou droit face à Nice le 2 janvier dernier, Bruno Genesio n'a eu de cesse de désigner l'attaquant comme "son meilleur joueur" lors de ses réponses publiques à son propos. Une affirmation qui ne fait pas vraiment débat, ni chez les suiveurs du club, ni chez les supporters, ni auprès du vestiaire. D'ailleurs, les résultats du club s'en sont ressentis, avec 58% de victoires pour Bruno Genesio avant la blessure de Terrier, pour 46% de succès seulement depuis. Forcément, son retour est un événement.

Des supporters veulent lui rendre hommage pendant le match

A tel point qu' un supporter a lancé une initiative originale pour la réception de Nantes : que chaque propriétaire d'un maillot floqué "Terrier" brandisse son maillot vers le terrain à la 7e minute, en référence au numéro de l'attaquant rennais. Nul doute que le joueur sera chaleureusement accueilli par le Roazhon Park dès l'échauffement, encore plus s'il venait à entrer en jeu. "Il n'est pas prêt à débuter ça c'est clair, a précisé Bruno Genesio en conférence de presse ce vendredi. Il peut éventuellement rentrer en cours de match, une vingtaine de minutes maximum je pense." L'entraîneur rennais prendra sa décision selon le déroulé du match, sans avoir prédéfini de scénario propice ou non à une entrée de Martin Terrier.

Bruno Genesio tient d'ailleurs à rappeler l'essentiel : il ne faut pas avoir d'attentes trop élevées autour de Martin Terrier dans l'immédiat : "Il ne faut pas attendre monts et merveilles de Martin ce dimanche, ni jeudi (à Villareal), ni le dimanche d'après contre le PSG... Cela fait bientôt neuf mois qu'il n'a pas foulé une pelouse. Il est bien, il est très bien, mais on sait qu'il faut aussi du temps pour retrouver le rythme du match et les repères." Et le technicien, sourire aux lèvres, d'ajouter : "Techniquement, il n'a rien perdu, c'est le principal !"

Bruno Genesio : "C'est l'heure pour lui de reprendre la compétition"

De la blessure le 2 janvier dernier à ce possible retour à la compétition, Martin Terrier n'a pas connu une convalescence de tout repos. Une petite complication après son opération par le spécialiste Bertrand Sonnery-Cottet à Lyon tout d'abord, un stage au Centre Européen de Rééducation du Sportif de Capbreton en juin, une semaine de coupure seulement cet été, et enfin un petit contrecoup physique en août qui a légèrement retardé sa reprise. Une reprise du meilleur joueur rennais depuis le début de saison 2021/2022 très bien préparée explique Bruno Genesio.

"C'est l'heure pour lui de reprendre la compétition, se réjouit le coach rennais. Tout a été bien fait, et je salue le travail de tout le staff médical, que ce soit le médecin, les kinés, et ceux qui se sont occupés de sa réathlétisation, à savoir Thomas (Choinard) Grégory (Gaillard) et Guillaume (Testu), parce qu'ils l'ont remis sur pied dans des délais optimaux. Maintenant on verra match par match comment il se sent, comment il réagit. On avancera sans le brusquer. C'est lui qui nous donnera son ressenti par rapport à ses sensations."

Un retour qui éclipse le derby face à Nantes ?

Mais le technicien prévient, le retour de Martin Terrier ne doit pas prendre le pas sur le véritable enjeu du week-end rennais : la réception du rival nantais au Roazhon Park, alors que les deux équipes sont au coude-à-coude au classement en Ligue 1, avec huit points en six matchs : "Que l'on parle surtout de Martin et pas du match, c'est ça qui m'embête. C'est normal qu'on parle de Martin, c'est notre meilleur joueur. Il a été blessé neuf mois donc c'est normal que vous (les journalistes, NDLR), les supporters, les sponsors, les dirigeants parliez beaucoup de Martin. Mais nous on doit surtout parler du match contre Nantes. Et Martin fera partie des joueurs qui vont participer au match de Nantes."

D'autant que les Canaris viennent d'enchaîner quatre matchs sans défaite, et restent sur deux victoires face à Clermont et Lorient. Nantes n'a plus gagné à Rennes depuis 2013, et n'a engrangé que trois succès face au SRFC depuis 2006. Une dynamique que les hommes de Pierre Aristouy comptent bien inverser. Côté rennais un joueur peut faire douter le voisin nantais : il démarrera sur le banc et a toujours marqué dans le derby au Roazhon Park en trois matchs disputés. Il s'appelle Martin Terrier.