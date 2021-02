Stade Rennais : Nayef Aguerd et Damien Da Silva incertains pour le match à Montpellier

Le Stade Rennais se déplace à Montpellier dimanche (13h) pour la 26e journée de Ligue 1. Clément Grenier et Steven Nzonzi sont incertains, tout comme Damien Da Silva et Nayef Aguerd, la charnière titulaire des Rouge et Noir.

A l'entraînement ce vendredi matin, plusieurs joueurs du Stade Rennais manquaient à l'appel : Romain Salin, Jonas Martin, Steven Nzonzi, Clément Grenier, Nayef Aguerd et Damien Da Silva n'ont pas pris part à la séance collective. Sur France Bleu Hérault, Jonas Martin a annoncé que sauf pépin à l'entraînement ce samedi il serait du voyage à Montpellier pour affronter son club formateur.

Il arrive souvent que des joueurs soient laissés aux soins 48h avant une rencontre, mais Julien Stéphan a laissé planer le doute sur une éventuelle participation des uns ou des autres pour le match à Montpellier dimanche : "Pour l'instant, personne n'est forfait. On avait des joueurs qui avaient besoin d'être au repos pour différentes raisons, mais je ne peux pas vous dire que quelqu'un est forfait. Même Flavien Tait a repris l'entraînement collectif cette semaine de manière aménagée. On verra demain si on doit attendre une semaine supplémentaire ou pas pour l'intégrer dans le groupe mais pour l'instant personne n'est forfait." Le coach rennais a tenu à rassurer, les absents ce vendredi midi ne l'étaient pas parce qu'ils auraient contracté le Covid. L'effectif a fait des tests ce vendredi matin et connaîtra les résultats dans la soirée.

Incertitude sur la charnière

Le plus inquiétant serait toutefois une absence combinée de Nayef Aguerd et Damien Da Silva, titularisés respectivement à 24 et 27 reprises cette saison toutes compétitions confondues. S'ils venaient à être absents, Nyamsi serait la solution évidente pour démarrer dans l'axe, aux côtés sans doute de Brandon Soppy. Julien Stéphan ne l'a pas caché, "il n'y a pas énormément de possibilités" à ce poste.