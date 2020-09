Stade Rennais : Nayef Aguerd, intégration express

J'aime beaucoup son ambition et son calme. - Julien Stéphan, entraîneur du Stade Rennais

Il est arrivé de Dijon en cours de préparation pour une somme avoisinant les 5 millions d'euros. Mais Nayef Aguerd semble déjà avoir justifié l'intérêt du Stade Rennais à son égard, comme l'explique son coach Julien Stéphan : "On l'a beaucoup suivi, c'est un joueur qu'on voulait ardemment, qu'on pensait complémentaire de Damien Da Silva. J'aime beaucoup son ambition et son calme. Il a un caractère affirmé, ça se voit sur le terrain. Il est engagé, il n'a pas peur de prendre ses responsabilités, et c'est aussi quelqu'un de cérébral. Il est constamment dans l'échange et ça c'est très intéressant parce qu'il y a des retours permanents, c'est très enrichissant."

Preuve de sa réflexion et de son intérêt pour le jeu, l'international marocain (2 sélections) a déjà identifié des axes de progression pour la défense rennaise : "On fait des retours vidéos après les matchs pour voir ce qu'on a bien fait ou pas. On travaille souvent sur l'alignement défensif, c'est un truc qu'on doit régler. Sur ce point on doit être plus vigilants et plus concentrés."

Buteur à Nice pour son premier match amical avec Rennes, Aguerd a remis ça à Nîmes le week-end dernier. Le défenseur longiligne dit avoir été parfaitement accueilli dans son nouveau club : "Ca se passe très bien. Tous les nouveaux, Serhou (Guirassy), Martin (Terrier) et moi, le club a tout mis à disposition pour qu'on soit à l'aise et très bien intégrés, les joueurs aussi donc je les en remercie. J'ai tout de suite senti que mes coéquipiers étaient là pour moi, ils m'ont parlé, le coach et les dirigeants aussi donc tout a été bien fait."

Ce samedi soir, Nayef Aguerd devrait enchaîner sa quatrième titularisation consécutive pour le choc de la 4e journée de Ligue entre Rennes et Monaco. Une rencontre à suivre dès 20h45 sur France BleuArmorique.