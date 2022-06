Stade Rennais : Nayef Aguerd officiellement transféré à West Ham

C'est désormais officiel : Nayef Aguerd n'est plus un joueur du Stade Rennais. Le défenseur a été transféré officiellement ce lundi au club londonien de West Ham. Selon plusieurs sources, le transfert devrait rapporter plus de 30 millions d'euros au Stade Rennais, ainsi que des bonus en fonction des performances futures du joueur.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Nayef Aguerd aura passé deux saisons au Stade Rennais, après son arrivée en provenance de Dijon à l'été 2020 pour environ 5 millions d'euros. La saison passée, il a été un des joueurs les plus sollicités en Europe avec 55 matchs disputés et 4928 minutes jouées (club + sélection). Treize joueurs seulement ont eu plus de temps de jeu que lui sur l'ensemble du continent. En deux saisons, Aguerd aura joué 80 matchs avec Rennes, inscrit 7 buts et délivré 4 passes décisives.

Un message d'adieu aux supporters rennais

Le joueur avait déjà annoncé son départ aux supporters la semaine dernière dans un message publié sur ses réseaux sociaux :