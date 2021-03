Parmi les joueurs rennais africains appelés en sélection, seul Nayef Aguerd a bénéficié de la dérogation du gouvernement français pour rejoindre le Maroc lors de cette trêve internationale. Alfred Gomis (Sénégal) et Hamari Traoré (Mali) restent à Rennes.

Stade Rennais : Nayef Aguerd rejoint la sélection marocaine, Gomis et Traoré restent à Rennes

Samedi dernier, le gouvernement français a finalement autorisé les joueurs de Ligue 1 appelés en sélection à bénéficier d'une dérogation pour rejoindre leurs équipes nationales. Les clubs de L1 et de L2 s'étaient préalablement associés pour bloquer les joueurs, estimant que les conditions sanitaires n'étaient pas réunies pour les laisser partir. Sans dérogation, ces joueurs auraient dû observer une septaine à leur retour et auraient donc manqué la 31e journée de Ligue 1 début avril.

Chez les joueurs rennais, seul Nayef Aguerd a finalement été autorisé à partir. Le club a reçu l'assurance par la fédération marocaine que les conditions sanitaires requises (bulle sanitaire, tests PCR et retour en avion privé) étaient réunies. Le Maroc doit jouer deux matchs face à la Mauritane (26/03) et au Burundi (30/03) dans les éliminatoires de la CAN 2022. Les Lions de l'Atlas n'ont besoin que d'un point sur ces deux rencontres pour assurer leur qualification.

Alfred Gomis et Hamari Traoré sont eux bloqués par le club. Les conditions présentées par les sélections sénégalaises et maliennes n'auraient pas été jugées suffisantes par le club. Le Mali et le Sénégal sont déjà qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations 2022.