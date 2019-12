Stade Rennais : "ne pas galvauder" la réception de la Lazio de Rome

Déjà éliminé de la Ligue Europa, le Stade Rennais reçoit la Lazio de Rome ce jeudi soir (18h55). Un dernier baroud d'honneur cette saison en coupe d’Europe où la jeunesse Rouge et Noir a l'occasion de bousculer la hiérarchie.

Cela aurait pu être une finale de groupe. Mais après avoir perdu tout espoir de qualification au soir d'une défaite à Cluj début novembre, le Stade Rennais s'avance ce jeudi soir face à la Lazio de Rome dans une rencontre sans enjeux sportif pour les Bretons.

Pour autant pas question pour Julien Stéphan de "galvauder" la rencontre : "Le Stade Rennais n'a pas une histoire suffisamment longue en coupe d'Europe pour galvauder quoi que ce soit. C'est en plus un adversaire prestigieux. On sera soutenu de manière fantastique comme d'habitude. Il y aura des rotations dans l'équipe mais ce que j'attends de ce match là c'est que certains joueurs puissent se révéler et puissent saisir l'opportunité qui leur sera offerte de s'exprimer."

Large rotation de l'effectif attendue

Comme lors du match à Glasgow fin novembre, le technicien breton devrait très largement faire tourner. En cette fin de première partie de saison, il doit plus que jamais ménager ses troupes et le match le plus important de la semaine sera dimanche à Lyon en championnat. Des joueurs issues du centre de formation comme Sacha Boey, Gerzino Nyamsi, Yann Gboho, Lucas Da Cunha devraient avoir du temps de jeu.

Des jeunes qui seront encadrés par l'expérimenté (35 ans) gardien de but Romain Salin titulaire contre Rome : "On essaye de leur parler pour éviter certains pièges. Vouloir trop en faire. Ne pas être trop impatient. Ils ont beaucoup de qualités individuelles mais veulent peut-être parfois brûler les étapes. L'objectif c'est qu'ils restent concentrés sur leur travail et qu'à la fin du match ils soient heureux."

D'autres joueurs comme Clément Grenier et Jordan Siebatcheu peuvent également s'attendre à grappiller du temps de jeu. Dans un Roazhon Park, où l'on attend environ 25 000 personnes, Le Stade Rennais ne peut pas se permettre de rendre les armes sans combattre pour son dernier match européen de la saison.