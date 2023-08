Stade Rennais. Nemanja Matić : "C'est le projet du club qui m'a attiré ici"

Après l'officialisation de son transfert lundi, le milieu de terrain Nemanja Matić était présenté à la presse ce vendredi au Roazhon Park par le Stade Rennais. Le joueur passé par Benfica, Chelsea, Manchester United et la Roma a expliqué pourquoi il a choisi de rejoindre les Rouge et Noir après une saison pleine dans la capitale italienne.

"Je suis sûr d'avoir pris la bonne décision" - Nemanja Matić

Interrogé sur les raisons qui l'ont poussé à faire le choix de Rennes, alors que certains clubs, dont le PSG selon nos informations, ont tenté des approches, le Serbe détaille ses raisons : "J'ai tout de suite senti l'ambition des gens du club, et du coach. J'aime leur idée du sens dans lequel le club et l'équipe doivent aller, et le projet est ce qui m'a convaincu de venir ici." Le jeu offensif prôné par Bruno Genesio a été également déterminant : "Je connais le style de jeu de l'équipe, j'ai pu suivre des matchs. Le coach m'a aussi expliqué que j'aurais une grande importance dans l'équipe avec mon expérience. Comme vous le savez il y a beaucoup de jeunes joueurs de qualité, je vais pouvoir les aider avec mon expérience je pense. Et l'idée du coach était exactement la même."

Mais n'a-t-il pas été trop dur de quitter son entraîneur José Mourinho, avec qui il a connu de nombreux succès à Chelsea, Manchester United puis la Roma ? Nemanja Matić : "Bien sûr, parfois il faut prendre des décisions difficiles. Tout le monde sait que j'ai une excellente relation avec lui, c'est un coach fantastique, je l'ai eu dans trois clubs différents. Mais en ce moment je suis très heureux d'être à Rennes et j'ai hâte de m'entraîner et de jouer."

Florian Maurice : "Signer ce type de joueur nous aidera à franchir des paliers"

L'international Serbe (48 sélections), qui comptabilise à lui seul plus de matchs européens (93) que le Stade Rennais dans son histoire (85), a fait un choix surprenant en ralliant Rennes, alors qu'il était encore l'un des hommes de base de la Roma la saison passée : "Je sentais qu'il était temps pour un nouveau challenge. La Roma est un grand club, avec un grand coach, les gens au club et les fans ont toujours été sympas avec moi. Mais le projet de Rennes m'a attiré et je sens que je peux être important pour ce projet et l'aider."

Florian Maurice, qui a travaillé d'arrache-pied avec le président rennais Olivier Cloarce pour conclure les négociations de ce transfert, dont le montant est inférieur à trois millions d'euros, se félicite de l'arrivée d'un tel joueur à Rennes : "Notre ambition c'est d'aller plus haut, et pour aller plus haut, il faut réussir à signer des joueurs de cette dimension là. On ne peut jamais garantir que ça va fonctionner. Mais j'ai le sentiment qu'en signant ce type de joueurs, avec cette expérience, et cette qualité, ça pourra nous aider à franchir encore des paliers. Ca montre que le club continue d'avancer, de grandir, et de montrer des belles choses en Europe."

Un joueur qui voulait découvrir une nouvelle culture

Nemanja Matić a également été attiré par la possibilité d'être au contact de joueurs français et de découvrir un nouveau championnat, lui qui s'imagine devenir coach dans le futur et qui a déjà commencé à passer certains diplômes au niveau européen. En devenant le joueur étranger le plus renommé à signer au club dans l'histoire du Stade Rennais, il génère de fait certaines attentes chez les supporters et les observateurs. Pas un problème pour lui : "Bien sûr, avec ma carrière et les clubs où j'ai joué, les gens attendent beaucoup de moi. Mais j'ai connu ça pendant toute ma carrière, dans chaque club où j'ai joué, donc je ne vois pas ça comme un problème mais comme une opportunité de me montrer et d'aider l'équipe. Je ne vois pas ça comme une pression supplémentaire parce que je ne suis qu'une petite partie du collectif, et si je peux aider l'équipe à 1% ce sera bien. Je suis content que les gens me voient comme un bon joueur, et je veux leur prouver qu'ils ont raison."

Qualifié, Nemanja Matić sera à disposition de Bruno Genesio pour le déplacement à Lens ce dimanche (20h45) pour la 2e journée de Ligue 1.