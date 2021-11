Stade Rennais - NŠ Mura : des "titulaires en puissance" vont intégrer le onze rennais face aux Slovènes

Je n'aime pas le terme "faire tourner" parce que ça voudrait dire que ceux qui vont jouer sont des faire-valoir. - Bruno Genesio

Au cœur d'une semaine à trois matchs, le Stade Rennais reçoit le petit poucet de son groupe de Ligue Europa Conférence, les Slovènes du NŠ Mura ce jeudi au Roazhon Park. Avant le choc face à Lyon dimanche prochain, Bruno Genesio admet que son onze pourrait être remanié, même si le coach rennais ne veut pas dire qu'il s'apprête à "faire tourner" son effectif.

"Je n'aime pas le terme "faire tourner" parce que ça voudrait dire que ceux qui vont jouer sont des faire-valoir. Je l'ai répété depuis le début de saison : on a un groupe, et c'est avec ce groupe-là qu'on atteindra les objectifs de fin de saison. Pour moi ce n'est pas faire tourner, c'est donner la chance à ceux qui jouent un peu moins, ou qui ne jouent pas, de se montrer sur un match de coupe d'Europe, un match important pour la qualification. Oui, il y aura des changements, il y aura des joueurs qui vont jouer et qui ont moins joué ces derniers temps, mais pour moi ce sont tous des titulaires en puissance et à part entière dans ce groupe."

Vers des rotations importantes ?

En conférence de presse, Bruno Genesio a affirmé que Loïc Badé serait titulaire face à Mura, lui qui n'a démarré qu'une fois lors des huit derniers matchs du Stade Rennais (à Arnhem, où il avait été expulsé), à la place de Warmed Omari ou de Nayef Aguerd, qui a joué tous les matchs en intégralité depuis le début de saison. Présent en conférence de presse Adrien Truffert devrait lui aussi démarrer sur le flanc gauche de la défense à la place de Birger Meling. Le latéral formé au club s'est exprimé sur son temps de jeu réduit cette année, après une première saison professionnelle vécue dans la peau d'un titulaire.

"C'est vrai que j'ai un peu moins de temps de jeu, concède Adrien Truffert. Mais je le vis bien, la concurrence avec 'Biggy' (Birger Meling, NDLR) est très saine. Le coach fait ses choix : aujourd'hui l'équipe performe donc c'est que les choix sont bons. On a un bon groupe qui vit bien, quand je suis remplaçant ou que les autres le sont, l'objectif c'est de faire le maximum quand on rentre et c'est pour ça que le groupe vit bien." Un discours sensiblement similaire à celui tenu par Serhou Guirassy avant le match aller en Slovénie. L'attaquant devrait lui aussi être titularisé, comme à chaque match de Ligue Conférence cette saison (titulaire trois fois sur douze rencontres de Ligue 1).

Les Rennais, leaders de leur groupe, semblent avoir un peu de marge sur leur adversaire slovène, malgré un match aller remporté sans avoir parfaitement maîtrisé la rencontre. Ce jeudi, le Croate Lovro Majer devrait connaître sa première titularisation sous le maillot rennais, potentiellement aux côtés de Baptiste Santamaria et de Flavien Tait au milieu de terrain. Les jeunes Lorenz Assignon et Loum Tchaouna, auteurs de bonnes rentrées récemment, pourraient eux aussi démarrer contre Mura.

La compo probable

Gomis - Assignon, Badé, Aguerd, Truffert - Santamaria, Tait, Majer - Bourigeaud, Tchaouna, Guirassy.