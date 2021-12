Stade rennais - OGC Nice : les Aiglons veulent reprendre les rênes en Ligue 1

Après trois matchs sans victoire et sans but marqué en Ligue 1, l'OGC Nice espère retrouver des couleurs ce dimanche face à d'autres rouge et noir. Les Aiglons affrontent l'équipe en forme du moment au Roazhon Park. Dauphin du PSG, le Stade rennais a de quoi faire peur. Onze victoires sur les 15 derniers matchs et 37 buts marqués sur la période. Les bretons restent sur une démonstration de force à Geoffroy-Guichard face à l'ASSE dimanche dernier (5-0).

Quatre absents à Rennes

La préparation du match a en revanche était perturbée cette semaine par le déplacement à Tottenham en Europa Conférence League, annulé jeudi en raison du nombre de cas de Covid au sein du club londonien et qui n'aura finalement pas lieu. Mais le côté positif pour les joueurs de Bruno Génésio, c'est qu'ils n'ont pas dépensé d'énergie. Flavien Tait, Jérémy Gélin, Jérémy Doku et Birger Meling sont absents pour ce match côté Rennais.

Delort suspendu

Du côté du Gym, on espère oublier la claque reçue à l'Allianz Riviera. Giflé 3-0 par Strasbourg, Nice a confirmé sa dynamique négative avec une seule victoire sur les 5 dernières journées. Et la semaine a donc été l'occasion pour les Aiglons de crever l'abcès et de tenter de trouver des solutions à cette impuissance dans le jeu. Pour rebondir, Christophe Galtier peut compter sur un groupe presqu'au complet. Seul Robson Bambu est blessé et Andy Delort suspendu.